Golfs Bürgerkrieg hat sein erstes großes Schlachtfeld Golfs Bürgerkrieg hat sein erstes großes Schlachtfeld

Dustin Johnson ging früh in St. Andrews raus und genoss einen Spaziergang im Regen, wobei er einen Five-Under postete, um sich an die Spitze der Rangliste zu katapultieren. Es gibt noch viel Golf zu spielen, und vorteilhafte Scoring-Bedingungen bieten mehreren Spielern die Möglichkeit, diese Marke zu übertreffen. Aber egal wie tief jemand anderes geht, Johnson wird das Wochenende mit einer realistischen Chance betreten, sein drittes Major zu gewinnen, um nur noch die PGA Championship zu verlassen, um den Slam zu beenden. Der Blick in eine so trübe Kristallkugel wie die Nordsee bedeutet, dass wir nicht wissen, was in den letzten beiden Tagen passieren wird. Dennoch ist es noch nicht zu früh, um eine sehr reale Möglichkeit zu erkennen, dass wir uns in einer Handlung sonnen werden, die in der Geschichte des großartigen Spiels noch nie zuvor erforscht wurde.

Von den Namen, die für LIV in Frage kommen, ist Johnson vielleicht der kühnste, wenn man seine Fähigkeit bedenkt, um die bedeutendsten Meisterschaften zu kämpfen. Sein Abgang kam nicht überraschend und wie hoch seine ernsthafte Begeisterung für den Golfsport ist, ist eine offene Frage. Dennoch gibt es keine Diskussion über seine Eignung und Wettbewerbsfähigkeit unter den hellsten Lichtern. Der Exodus hat starke Meinungen hervorgebracht und Kampflinien geschaffen, da die Fans in diesem langsam rollenden Schisma eine Seite wählen.

Zum ersten Mal können diese beiden Seiten ihre Meinungsverschiedenheiten jedoch von Worten weg und hin zu den Avataren ihrer Vision für die Zukunft verschieben. Johnson streitet zusammen mit Abraham Ancer, Lee Westwood, Ian Poulter, Bryson DeChambeau und Sergio Garcia mit zahlreichen PGA-Loyalisten. So auch Propagandaminister Talor Gooch. Jordan Spieth und Rory McIlroy, vielleicht die beiden stärksten und einflussreichsten Stimmen, die den Status quo verteidigen, lauern nur Schüsse hinter der Führung. Scottie Scheffer, Young und Sahith Theegala – die die nächste Generation der Tour bilden – haben ebenfalls Ambitionen.

Die Bedingungen sind richtig für eine ehrliche Dramatik, die sich auf dem Feld abspielt. LIV-Spieler, die am Sonntag Schuss für Schuss gegen PGA-Profis antreten, versprechen ein enormes Theater. Und ein tieferes, emotionaleres Element, als jemals zuvor eingeworfen wurde. Dies ist der Silberstreif am Horizont der dunklen Wolken, die sowohl über den Kursen als auch über dem Marktplatz der Ideen hängen.

Die Dinge werden intensiver. Mehr Spaß. Eher tribal.

Überlassen Sie es The Open, neue Tricks in seinem Ärmel zu finden, sein 85 Schaufenster.

