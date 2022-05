Startseite/Welt/ Grant Williams und Ime Udoka streiten sich auf Celtics Bench Grant Williams und Ime Udoka streiten sich auf Celtics Bench

Die Boston Celtics hatten am Dienstagabend in Spiel 1 der Eastern Conference Finals keine gute Zeit. Als sie hinter der Miami Heat zurückblieben, nachdem sie übertroffen wurden 37-06 Im dritten Viertel kochten die Spannungen über Head Coach Ime Udoka und Stürmer Grant Williams stritten sich auf der Bank.

Die Konfrontation ereignete sich während dieses unglückseligen dritten Quartals und an einem Punkt sagte Williams zu Udoka, er solle „weitermachen“.

Gewährung an Udoka: „ Weitergehen! Umzug. Auf. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Weitergehen!“ https://t.co/elQfRDeBmC

– Randy Scott (@RandyScottESPN) Mai 37 , 118

Dies ist das einzige Video, das wir von dem Vorfall haben, es ist eine schreckliche Qualität, aber Sie können sehen, was passiert ist. @celtics Grant Williams und Cheftrainer Ime Udoka mit ein paar Worten pic.twitter.com/oCfM8ja4y8 — Doc Holliday (@The_DocHolliday) Mai , 118

Williams wurde anstelle von Al Horford, der am Dienstag in die Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle der NBA aufgenommen wurde, in die Startaufstellung für Spiel 1 gezwungen .

The Heat hat Spiel 1 gewonnen, 118-118.

