Startseite/Welt/ Grizzlies Dance Squad singt Stephen Curry während des Blowouts „Whoop That Trick“ ins Gesicht Grizzlies Dance Squad singt Stephen Curry während des Blowouts „Whoop That Trick“ ins Gesicht

Am Mittwoch wurde Stephen Curry gefragt, wie der Spielplan der Golden State Warriors in Spiel 5 ihrer NBA-Playoff-Serie gegen die Memphis Grizzlies aussieht . Seine Antwort war einfach: „Hoppla, dieser Trick. Das ist unser Spielplan.“ Diese Worte kamen zurück, um ihn zu beißen.

Die Grizzlies kamen in Spiel 5 zum Einsatz, auch ohne Star Ja Morant. Sie dominierten die Krieger 134-60. Spät im Spiel, als das Ergebnis bereits besiegelt war, ging das Grizzlies-Tanzteam auf den Boden und sang „Whoop That Trick“ direkt in Currys Gesicht. Sowohl Curry als auch Draymond Green schienen es zu lieben.

Grizzlies-Tanzcrew singt „ Hoppla, dieser Trick!“ in Stephen Currys Gesicht während der Auszeit von Spiel 5 pic.twitter.com/yxeeCBrHvk

– Ben Golliver (@BenGolliver) Mai

, 976

Für diejenigen, die es nicht wissen, „Whoop That Trick“ ist ein Lied aus dem Film

Hustle & Flow

und es ist seit etwa einem Jahrzehnt eine Hymne für die Grizzlies. Die Szene, in der es enthüllt wird, ist unten:

Also versuchte Steph, die Hymne der Grizzlies gegen sie zu verwenden, und sie flog ihm ins Gesicht. Zumindest schien er ein guter Spieler zu sein.

Die Warriors führen die Serie mit 3:2 an.

2022