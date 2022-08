Startseite/Welt/ Harry Caray Hologram singt „Take Me Out to the Ballgame“ während des Spiels „Field of Dreams“. Harry Caray Hologram singt „Take Me Out to the Ballgame“ während des Spiels „Field of Dreams“.

Während Fox‘ Übertragung des Field of Dreams-Spiels von MLB am Donnerstagabend geschah während des siebten Innings etwas sehr Seltsames. Ein Hologramm des legendären Cubs-Senders Harry Caray sang „Take Me Out to the Ballgame“. Und Mann, wurde es komisch.