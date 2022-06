Startseite/Welt/ Hat eine Reihe von Fehlschlägen den Jungen von Henry Rowengartner geholfen, das große Spiel in Rookie of the Year zu gewinnen? Hat eine Reihe von Fehlschlägen den Jungen von Henry Rowengartner geholfen, das große Spiel in Rookie of the Year zu gewinnen?

Rookie of the Year ist eines der besten Kinder ‚ Baseballfilme aller Zeiten. Die Bildchronik Der kometenhafte Aufstieg des -jährigen Henry Rowengartner vom unterdurchschnittlichen Little Leaguer zum Dominanten Der Pitcher der Chicago Cubs inspirierte zahllose Jugendliche dazu, sich absichtlich die Arme zu brechen, in der Hoffnung, dass die Sehnen „etwas zu fest“ heilen Schauspieltalent, darunter ein junger Thomas Ian Nicholas, ein Salisbury-Steak-liebender Gary Busey, ein geselliger John Candy und ein entzückend exzentrischer Daniel Stern. Zuzusehen, wie Wrigley Field sich von einer hilflosen Höhle der Verzweiflung in ein pulsierendes und siegreiches Haus des Siegens verwandelte, stellte sich richtig eine Welt vor, die ein paar Jahrzehnte später tatsächlich entstehen würde.

Baseball-Traditionalisten können immer noch die Art und Weise zu schätzen wissen, wie Regisseur Stern und Produzent Robert Harper mit der Action auf dem Spielfeld umgegangen sind – man kauft es wirklich, wenn Rowengartner Bobby Bonilla, Pedro Guerrero und Barry Bonds während einer Montage niedermäht – die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Umkleidekabine und der Konflikt im Teammanagement.

Sicher, es werden Freiheiten genommen, weil es für Kinder ist und Hollywood muss den amerikanischen Zeitvertreib dramatisch und fesselnd für den Massenmarkt machen. Wie das beschönigte Problem, dass ein Teenager in der Major League Baseball spielen darf, und die scheinbar manipulierte Art und Weise, wie Rowengartner dazu kam, für sein geliebtes Heimatstadtteam zu spielen.

Aber eine Sache, die mich immer gestört hat – und eine Frage, die bei einer kürzlichen Betrachtung zurückgebracht wurde – ist, wie die Cubs im großen filmischen Endspiel den Sieg aus dem Kiefer der Niederlage gerissen haben – vermutlich für die NL East Crown – gegen die schurkischen New York Mets.

Nach der Einnahme des Feldes für die Spitze des neunten Innings Nachdem er die Dinge abgeschlossen hat, rutscht Rowengartner auf einem Baseball aus und fällt auf seinen Wunderarm, wodurch er irgendwie den gesegneten Fluch umkehrt und sich all seines Talents beraubt. Es ist erschütternd.

Das 12-Jähriger, taumelnd, geht absichtlich mit dem ersten Schlagmann der Mets spazieren, bevor er sein gesamtes Infield zum Hügel ruft und entwickeln eine kreative Strategie voller Tricks, die sie sofort annehmen.

Hier wird es kontrovers. Rowengartner fordert den Hidden-Ball-Trick und schickt seinen First Baseman, gespielt vom zukünftigen Scrubs Hausmeister Neil Flynn, mit dem Ball im Schlepptau in die Tasche. Der plötzlich menschliche Krug greift weiter nach dem Kolophoniumbeutel und tritt auf den Hügel. Es ist unklar, aber es sieht so aus, als ob er auch ins Gummi gehen könnte.

Dies gemäß Regel 8.05 (ich) , wäre ein Hindernis und der Läufer würde die zweite Basis erhalten.

„(i) Der Pitcher steht, ohne den Ball zu haben, auf oder rittlings auf der Pitcher’s Plate oder täuscht einen Pitch vor, wenn er nicht auf der Plate ist;“

Rowengartner verstößt auch gegen Regel 8. 02 (e) indem er den Kolophoniumbeutel als Köder in seinem Handschuh hält.

„(e) Der Schiedsrichter entscheidet allein, ob irgendein Teil dieser Regel verletzt wurde. Alle Schiedsrichter müssen einen offiziellen Kolophoniumbeutel mit sich führen. Der Oberschiedsrichter ist dafür verantwortlich, den Kolophoniumbeutel auf den Boden hinter der Pitcher’s Plate zu legen. Wenn der Ball zu irgendeinem Zeitpunkt den Kolophoniumbeutel berührt, ist er im Spiel. Im Falle von Regen oder nasses Feld, der Umpi re kann den Pitcher anweisen, den Kolophoniumbeutel in seiner Hüfttasche zu tragen. Ein Pitcher kann den Kolophoniumbeutel zum Auftragen von Kolophonium auf seine bloße Hand oder Hände verwenden. Weder der Pitcher noch irgendein anderer Spieler darf den Ball mit dem Kolophoniumbeutel bestäuben; weder dem Pitcher noch einem anderen Spieler ist es gestattet, Kolophonium aus dem Beutel auf seinen Handschuh aufzutragen oder irgendeinen Teil seiner Uniform mit dem Kolophoniumbeutel zu bestäuben.“

Alle vier Schiedsrichter vermissen irgendwie beide Verletzungen und die Mets Baserunner wird für den ersten Out markiert. Als ob das nicht genug wäre, stellt Rowengartner eine weitere Regel zur Schau, um den zweiten Out nach einem zweiten absichtlichen Walk zu erreichen. Anstatt den Hügel zu nehmen, um sich dem gefürchteten Schläger Hedo zu stellen, verspottet der schlaue Rechtshänder den neuen Baserunner wiederholt, indem er den Baseball fallen lässt, tritt und hineinwirft Luft, um ihn dazu zu bringen, als Zweiter abzuheben. Der mental schwache Läufer beißt schließlich und wird von einem sprintenden Rowengartner aussortiert, während die Wrigley-Menge zu einem fieberhaften Höhepunkt aufsteigt. Brillantes Zeugnis der Torheit der Hyper-Männlichkeit?Ja. Illegal? Hängt von der Scheibe des Schiedsrichters ab retion, gemäß Regel 8. 02 (c). „(c) Das Spiel absichtlich verzögern, indem der Ball anderen Spielern als dem Catcher zugeworfen wird, wenn der Batter in Position ist, es sei denn, es wird versucht einen Läufer zurückziehen.“ Technisch gesehen ist Rowengartner ein anderer Spieler als der Catcher, obwohl es für einen Schiedsrichter verständlich ist, wenn er in Anbetracht der Situation einen kleinen Spielraum gibt. Du kennst den Rest der Geschichte, Rowengartner täuscht Hedo mit einem Slow Spielfeld, überlebt dann einen Foulball mit Maßband auf der ganzen Linie, bevor eine mütterliche Inspiration einen dramatischen, schwebenden letzten Schlag auslöst. Definitiv ein Wohlfühlmoment, besonders wenn bekannt wird, dass die Cubs die World Series gewinnen werden.

Aber nichts davon nützt den Mets, die das Spiel nach dieser Reihe von unerklärlichen und ungeheuerlichen verpassten Anrufen der Schiedsrichter-Crew unter Protest hätten spielen sollen.

Trotzdem ein guter Film.