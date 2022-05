Startseite/Welt/ Hat Jordan Poole den Kodex gebrochen? Hat Jordan Poole den Kodex gebrochen?

Letzte Nacht kümmerten sich die Golden State Warriors ums Geschäftliche und verteidigten ihr Heimgericht, indem sie die Memphis Grizzles in Spiel 3 mit einem Punktestand von 710-46. Sie wurden von dem Trio aus Stephen Curry, Klay Thompson und Jordan Poole angeführt, die sich für 24 Punkte. Leider wurde die Nacht durch eine Verletzung von Ja Morant, dem aufregendsten Spieler der Serie und sogar der gesamten NBA, getrübt, der gegen Ende des vierten Viertels mit einer Knieverletzung ausschied.

Dies scheint das Spiel zu sein, bei dem Morant ursprünglich verletzt wurde.

Aber das Spiel, das heute die Aufmerksamkeit aller auf sich zieht, war ein lockeres Gerangel zwischen Morant und Poole, bei dem Poole Morants krankes Knie zu packen und zu ziehen scheint.

Das sieht so aus, als wäre das Stück Ja Morant verletzt worden. pic.twitter.com/J24ssu5i9P

Das sieht sicherlich nicht gut aus, aber es ist schwer zu glauben, dass Poole das tatsächlich mit Absicht getan hat, wenn man bedenkt, wie offensichtlich es war. Er bestand nach dem Spiel darauf, dass er nicht der Typ dafür sei, er versuche nur, an den Ball zu kommen, und er hoffe, dass es dem Star Point Guard bald besser gehe.

Morant war anscheinend nicht einverstanden. Er twitterte ein Video von Poole, der sein Knie mit der Überschrift „Bruch den Code“ nach dem Spiel packte, das schnell gelöscht wurde.

Dies bezieht sich natürlich auf Steve Kerr, der sagte, dass Dillon Brooks „den Code geknackt“ hat, den alle Spieler haben, als er Gary Payton II auf seinem Weg dorthin in den Kopf schlug das Rack in Spiel 2, was zu einem gebrochenen Ellbogen führt. Kerrs Definition des Codes ist, dass Spieler nicht so hart foulen, wenn jemandem der Rücken zugedreht wird und er in der Luft ist.

Hat Poole denselben Code geknackt? Morant denkt sicherlich so. Ebenso wie sein Cheftrainer Taylor Jenkins, der sich offen fragte, was genau Poole nach dem Spiel in diesem Spiel tat. Wir werden sehen, ob die NBA zustimmt, wenn sie das Filmmaterial überprüft und möglicherweise Strafen austeilt.