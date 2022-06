Startseite/Welt/ Hat sich Jayson Tatum in Spiel 2 der NBA Finals erneut an der Schulter verletzt? Hat sich Jayson Tatum in Spiel 2 der NBA Finals erneut an der Schulter verletzt?

Jayson Tatum erzielte Punkte und traf am Sonntagabend in der ersten Hälfte von Spiel 2 des NBA-Finales fünf Dreier. Leider schien er gegen Ende des zweiten Viertels auch seine Verletzung an der rechten Schulter wieder zu verschlimmern und war im dritten Viertel nicht mehr derselbe Spieler. Hier nimmt er im zweiten Kontakt unter dem Korb auf.