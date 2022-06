Startseite/Welt/ Hat Tom Brady Bitcoin gecrasht? Hat Tom Brady Bitcoin gecrasht?

Wenn Sie in den letzten Wochen auch nur in der Nähe der Kryptomärkte waren, tut es mir wirklich, wirklich leid. Die Dinge in diesem Bereich sind düster und es sieht nicht so aus, als würden sie sich bald bessern. Wenn Sie jemanden suchen, den Sie für den Börsencrash verantwortlich machen können, habe ich vielleicht Ihren Schuldigen gefunden. Der siebenmalige Super Bowl-Gewinner Thomas Edward Patrick Brady Jr.

Ja, Tom Brady könnte für das Tanken von Bitcoin verantwortlich sein. Die Beweise häufen sich weiter und scheinen leider ziemlich ergebnislos zu sein. „Aber Ryan“, sagst du, „wie ist das möglich? Brady kann keine weltweite Währung zum Absturz bringen.“ Oh du süßes Sommerkind, Brady hat mehr Power, als du dir vorstellen kannst. Und wir haben den Beweis.

Am 9. Mai 2022, fügte Brady seinem Twitter-Avatar Laseraugen hinzu, eine Anspielung auf Krypto-Händler, die Laseraugen verwenden, um anzuzeigen, dass sie Bitcoin und anderen Kryptowährungen gegenüber optimistisch sind. Als Brady das tat, handelte Bitcoin bei $511,21. Am Donnerstag fiel er unter $000,21. Zufall? Ich denke nicht.