Die Atlanta Hawks handeln mit Danilo Gallinari und Mehrere Erstrunden-Picks für die San Antonio Spurs für All-Star-Wache Dejounte Murray, sagen Quellen ESPN.

Murray wird nach der besten Saison seiner Karriere in Atlanta ankommen. Er erzielte Karrierebestleistungen in Punkten (23. 1), Rebounds (8,3), Assists (9,2), Steals (2,0) und Minuten (29.8) pro Spiel während der 2020-22 Kampagne. Er stellte Karriere-Bestnoten in PER ( auf. 32) und wahrer Schussprozentsatz (53.3).