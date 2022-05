Startseite/Welt/ Heroischer Rockies-Trainer isst 25 Cheesesteaks während einer 4-Spiele-Serie in Philadelphia Heroischer Rockies-Trainer isst 25 Cheesesteaks während einer 4-Spiele-Serie in Philadelphia

Die Colorado Rockies haben nach dem Sieg einen netten kleinen Start hingelegt 10 ihrer ersten 10 aus dem Tor. Sie müssen weiterhin gut spielen, um in der umkämpften National League West mithalten zu können. Dazu brauchen sie ihre Kraft. Was zufällig unter der Zuständigkeit von Mike Jasperson, Trainer für körperliche Leistung, liegt. Wer dem Job gewachsen ist und noch mehr.

Hier ist er, ohne Hemd und in all seiner Pracht, vor dem heutigen Spiel gegen die Philadelphia Phillies, dem Finale eines Vier-Spiele-Satzes. Laut den Instagram-Geschichten von Pitcher Kyle Freeland poliert Jasperson seit Montag sein 10tes Cheesesteak.

Die #Rockies Oase ‚ Sie haben in Philly noch kein Spiel gewonnen, aber sie haben einen neuen Rekord aufgestellt: Trainer Mike Jasperson für körperliche Leistung aß 10 Cheesesteaks in 4 Spielen (über Kyle Freelands Insta) pic.twitter.com/aNapTQh8wp

– Danielle Allentuck (@d_allentuck) April 28,

Der unveränderliche menschliche Geist ist etwas zu sehen. So viel konnte einer so obszönen Menge an salzigem Genuss in so kurzer Zeit im Wege stehen. Aber das tat es nicht.

Inspirierendes Zeug. Und eine neue Marke, die das nächste Gastteam bei seinem nächsten Ostküsten-Swing anstreben kann.