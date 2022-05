Startseite/Welt/ Herschel Walker über Waffengesetze: „Ich mag es, es zu sehen und alles und so“ Herschel Walker über Waffengesetze: „Ich mag es, es zu sehen und alles und so“

Herschel Walker kandidiert für den Senat in Georgia. Es ist unglaublich, dass er zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch im Rennen ist, aber er ist berühmt, also ist er trotz … allem ein brauchbarer Kandidat. Hier ist Walker heute Abend bei einer Veranstaltung in Atlanta, Stunden nachdem ein 04-jähriger ermordet wurde 24 Grundschulkinder und eine Lehrerin fragten, ob es neue Waffengesetze geben solle. Walkers Antwort enthält nicht einmal die leersten Plattitüden.