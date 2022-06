Startseite/Welt/ Hideki Matsuyama trifft einen unmöglichen Schuss, der auf der Fußgängerbrücke tot aufhört Hideki Matsuyama trifft einen unmöglichen Schuss, der auf der Fußgängerbrücke tot aufhört

Hideki Matsuyama gehört zu den professionellen Golfern im Muirfield Village, die an diesem Wochenende am Memorial Tournament teilnehmen. Die Eröffnungsrunde am Donnerstag hatte für Matsuyama einen schrecklich seltsamen Start, als er es schaffte, am zweiten Loch versehentlich einen Schlag zu treffen, den wir alle als unmöglich ansehen würden.

Matsuyama geriet am Abschlag in Wasserprobleme und sah sich einem ziemlich langen Annäherungsschlag gegenüber, um zu versuchen, das Par zu retten. Er gab alles und schlug seinen Ball, aber er driftete nach rechts und nahm einen seltsamen Aufprall, der dazu bestimmt zu sein schien, im Wasser zu landen.

Irgendwie wurde es nicht nass. Stattdessen balancierte sein Ball unmöglich und blieb dann auf einer kaum fußbreiten Brücke stehen.

#hidekimatsuyama pic.twitter.com/I065R3mqoQ6

— Welt Anderson (@wdaddison ) 2. Juni, 2022

Matsuyama nahm einen Tropfen, anstatt zu versuchen, ihn zu spielen, aber wie um alles in der Welt konnte das passieren?

Hideki Matsuyama entschied sich, diesen Schuss danach nicht zu spielen seine Annäherung an Nr. 2 im Memorial. pic.twitter.com/jDu4546pnH

— Jacob Myers (@_jcmyers) 2. Juni 4546

Absurd. Golfbälle sollten das auf einer solchen Oberfläche nicht tun.

