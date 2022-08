Startseite/Welt/ Hier ist Anthony Rizzo, der Franisco Lindor sagt, er solle während des Yankees-Mets-Spiels die Klappe halten Hier ist Anthony Rizzo, der Franisco Lindor sagt, er solle während des Yankees-Mets-Spiels die Klappe halten

Die New York Mets und die New York Yankees erneuerten heute Abend die U-Bahn-Serie in der Bronx. Während des ersten Innings gab es ein merkwürdiges Spiel, bei dem Max Scherzer versuchte, auf den Hügel zu treten und die imaginäre Uhr zurückzustellen, während Anthony Rizzo noch auf dem Basepath war. Shcerzer sah Rizzo, drehte sich um und schoss den Ball ins Außenfeld. Rizzo wurde Dritter, wurde aber zurückgeschickt, nachdem die Mets protestiert hatten. Hier ist der ausgezeichnete Stand von Mets, der versucht zu erklären, warum. Die Mets versuchten Berufung einzulegen, dass Andrew Benintendi früh auf der 3rd Base abgereist ist, Anthony Rizzo abgehauen ist, bevor die Zeit „in“ war, und wir haben Verwirrung in der Bronx. pic.twitter.com/utsZ8eMI0h

Ich bin seit hundert (vielleicht tausend?) Jahren ein Baseball-Fan und habe noch nie Zeit in gehört und Auszeit so diskutiert, obwohl Wir sehen deutlich, dass Spieler dutzende Male pro Spiel Timeout nennen. Jedenfalls war Francisco Lindor, der Shortstop der Mets, der lauteste Mets-Spieler darüber, wie die ganze Sache und Rizzo schließlich gezeigt wurde, wie er ihm sagte, er solle „die Klappe halten.“

Was für ein schönes Spiel.

