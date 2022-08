Startseite/Welt/ Hier ist die Amazon Prime Thursday Night Football Theme Music Hier ist die Amazon Prime Thursday Night Football Theme Music

Amazon Prime Video hat große Pläne für sein Thursday Night Footballl-Paket und wenn wir etwas über Sportfans gelernt haben, dann, dass sie solide Themenmusik zu schätzen wissen. Schauen Sie nicht weiter, als wie aufgeregt oder enttäuscht die Massen waren, als sie erkannten, dass das langjährige SEC-Thema von CBS für die Big Ten in Zukunft verwendet werden würde. Vor diesem Hintergrund beauftragte Amazon den renommierten Komponisten Pinar Toprak mit der Aufgabe, etwas Unvergessliches zu schaffen.

Hier ist das Ergebnis.

Okay, es kann ein bisschen dauern sich an etwas gewöhnen. Beim ersten Hören ist es ziemlich peppig, vielleicht etwas, das eine College-Spirit-Band während einer Fernsehauszeit spielen könnte. Es schwebt und fühlt sich episch und groß an und könnte auf dem Titelbildschirm eines Fußballvideospiels perfekt zu Hause sein.