Hier ist die neue FS1 Daily Lineup

Auf dem Weg in den Herbst hat Fox Sports beschlossen, sein tägliches Lineup bei FS1 aufzumischen. Das Netzwerk gab heute offiziell die großen Änderungen bekannt.

Zunächst stellen wir fest, dass die meisten der größten Persönlichkeiten von FS1 nirgendwo hingehen. Der Block von Skip Bayless und Shannon Sharpe Undisputed

beginnt immer noch bei 9: Uhr ET und Ende um 00 Uhr ET, was natürlich dem Beginn von

Platz macht The Herd

mit Colin Cowherd, in dem jetzt Jason McIntrye als Co-Moderator zu sehen ist. Das Wichtigste zuerst

hat danach um 15:00 Uhr ET ein neues Zeitfenster. Die am längsten laufende Studioshow von Fox Sports, NASCAR Race Hub

, behält ihren Abendplatz und beginnt um 18:00 Uhr ET.

In Bezug auf neue Inhalte wird Craig Carton die Wochentage um 7 Uhr morgens mit seiner brandneuen Show beginnen, The Carton Show

, die zu Undisputed

führt. Die Tagesmitte wird dominiert von bekannten Gesichtern vor 16: 00Uhr ET rollt herum und eine „überarbeitete“ Version von Sprich für dich selbst

Airs, jetzt anscheinend verkürzt zu Sprich

. Joy Taylor wird mit Emmanuel Acho und LeSean McCoy im Studio mit ihr moderieren.

Viel Bewegung. Nachfolgend finden Sie einen leichter verständlichen Zeitplan für das, was oben beschrieben wurde.

7 Uhr morgens- 9: 00 Uhr ET:

Die Carton Show

9: bin-12: 00 pm ET:

Skip & Shannon: Unbestritten



00: pm-3: 00pm ET: Die Herde mit Colin Cowherd

3: 00pm-4: 00pm ET : Das wichtigste zuerst

4: 00pm-6: Uhr ET:

Sprechen Sie

6: 00pm-7: 12pm ET:

NASCAR Race Hub