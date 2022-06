Startseite/Welt/ Hier ist die ukrainische Nationalhymne vor ihrem WM-Qualifikationsspiel Hier ist die ukrainische Nationalhymne vor ihrem WM-Qualifikationsspiel

Die Ukraine spielt in einem WM-Qualifikationsspiel in Glasgow gegen Schottland, dem ersten großen Wettbewerb, an dem eine Nationalmannschaft seit Beginn der russischen Invasion teilgenommen hat Ende Februar. Es ist eine verständlicherweise emotionale Nacht für die Fußballer der Männer, die zum ersten Mal seit 2006, als die Ukrainer das Viertelfinale erreichten, wieder an der Veranstaltung teilnehmen müssen das war während des Spielens ihrer Nationalhymne in vollem Umfang zu sehen.