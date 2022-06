Startseite/Welt/ Hier ist Draymond Green, der Jayson Tatums schlechte rechte Schulter packt Hier ist Draymond Green, der Jayson Tatums schlechte rechte Schulter packt

Jayson Tatum verletzte sich während der Eastern Conference Finals an der Schulter, schaffte es aber, den Schmerz zu überstehen. Er verschlimmerte die Verletzung in Spiel 2 des NBA-Finals erneut. In Spiel 3 packte Draymond Green diese Schulter, während Tatum versuchte, bei einem Freiwurfversuch, der ins Innere ging, auszuboxen.

Hier ist @MoneyGreen versucht absichtlich nicht, in Position zu kommen, sondern geht hinterher Tatum und packte ihn von oben über seinen Körper, um seine Schulter zu verletzen. pic.twitter.com/HLOn9CCRzO – PHX-Fans (@PHXFansApp) 9. Juni 2022

Dies ist einer dieser berühmten Draymond Green-Moves, bei denen er behauptet, er habe keine Kontrolle darüber, was sein Körper tatsächlich tut tut während eines Spiels. Sah es völlig unnatürlich aus? Na sicher. Hast du jemals jemanden gesehen, der so etwas bei einem gemachten Freiwurf gemacht hat? Wahrscheinlich nicht in einem NBA-Spiel, aber das ist nur Draymond, der Draymond ist.

