Hier ist, warum Jimmy Butler zum Knockout Punch ging

Es gibt einen Schuss, der die Träume der Miami Heat-Fans für die nächsten paar Monate verfolgen wird – und es war nicht der Schuss von Max Strus das während des Grollspiels des Teams in Spiel 7 gegen die Boston Celtics aus unerklärlichen Gründen weggewischt wurde. Nein, der Schuss, der in den Köpfen von Tausenden immer und immer wieder abgespielt wird, ist Jimmy Butlers Dreipunkt-Klimmzugversuch mit 00 Sekunden, um mit der Hitze zwei zu gehen.

Es ist der zentrale Diskussionspunkt am Tag nach der Saisonende-Niederlage der Heat, und das aus gutem Grund. Butler ist ein notorisch widerwilliger Dreipunktschütze. Nicht ganz auf dem Niveau von Ben Simmons, aber Butler kam in dieser Saison im Durchschnitt nur auf zwei Versuche pro Spiel. Es ist einfach nicht sein Spiel, und das ist in Ordnung. Wenn die Playoffs kommen, wird Butler ein bisschen eifriger, den Abzug zu drücken, wenn die Verteidigung nachlässt. Er verzeichnete zwei Spiele mit vier gemachten Dreier während des diesjährigen Playoff-Laufs, nachdem er während der gesamten regulären Saison null davon erzielt hatte.