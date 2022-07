Startseite/Welt/ Hier sind einige bemerkenswerte Filme, die kürzer sind als das Finale der 4. Staffel von „Stranger Things“ Hier sind einige bemerkenswerte Filme, die kürzer sind als das Finale der 4. Staffel von „Stranger Things“

Das Finale der 4. Staffel von Stranger Things wurde am Freitag uraufgeführt , 1. Juli. Es ist ein bedeutsamer Anlass für die erfolgreiche Netflix-Show und ihre Legion von Fans. Die vierte Staffel wurde in zwei Teile geteilt; Die ersten sieben Folgen wurden im Juni veröffentlicht, und die letzten beiden folgten einen Monat später. Das ist nicht mehr sehr ungewöhnlich, aber was daran auffällt, ist, dass die letzte Folge von Staffel 4 lang ist. Wie, wirklich lange!

Die Laufzeit für Folge 9 der 4. Staffel von Stranger Things, mit dem Titel „Papa“, sind satte zwei Stunden und 19 Protokoll. Episodische Fernsehserien haben selten eine Laufzeit von mehr als einer Stunde pro Folge. Die Duffer-Brüder verdoppelten das und noch einige mehr für das epische Finale der neuen Staffel.

Ich war fassungslos, Leser, als ich die Folge auf Netflix hochzog und sah, dass sie die Länge eines Films hatte. Tatsächlich hat es mich inspiriert. Hier ist also eine Liste von Filmen, die kürzer sind als das Finale der vierten Staffel.

Die Laufzeit von Mad Max: Fury Road sind coole zwei Stunden. Es fühlt sich viel länger an, weil jede einzelne Sekunde des gesamten Films dazu dient, Ihren Blutdruck auf ein ungesundes Niveau anzukurbeln und Ihre Adern mit Adrenalin zu füllen. Doch Tom Hardys Reise dauerte weniger Zeit als die Stranger Things Kinder brauchten.

Harry Potter und der Orden des Phönix

Alle Harry-Potter-Filme sind höllisch lang und dieser fühlt sich im Vergleich zu den anderen aus mehreren Gründen besonders lang an. Und doch ist es mit zwei Stunden immer noch schneller fertig als „Papa“ und Protokoll.

Tom Cruise kletterte in einem Sandsturm auf einen Wolkenkratzer und verhinderte eine weitere nukleare Apokalypse in 143 Protokoll. Hawkins muss sein Spiel verbessern.

Schweigen der Lämmer

Irgendwie ist das Schweigen der Lämmer nur eine Stunde, 58 Protokoll. Hannibal Lector gelang es ziemlich schnell, dem FBI zu entkommen, wenn man es mit Hellfires Suche vergleicht. Der OG-Film endet in zwei Stunden und sieben Minuten. Ich kann mir nur vorstellen, welches Chaos die Dinosaurier hätten anrichten können, wenn Dustin Henderson dafür verantwortlich gewesen wäre, sie zu bekämpfen. Forrest Gump

Ja. Tom Hanks braucht nur zwei Stunden und 16 Minuten, um den Fremden an der Bushaltestelle seine Geschichte zu erzählen und dann Jenny zu finden. Die Hawkins-Kinder hätten seine Schnelligkeit gebrauchen können.

Ein weiterer unwahrscheinlicher Eintrag, Tyler Durdens Charakterbogen schließt sich in zwei Stunden ab und 19 Protokoll. Könnte er es mit Steve Harrington in einem Eins-gegen-Eins-Kampf aufnehmen? Wahrscheinlich.

Parasit

Was für ein seltsamer Film. Doch die Erfahrung dauerte nur zwei Stunden und 12 Protokoll. Das nächste Mal ist Vecna ​​im Keller, eh?

) Kommen um zwei Uhr und 10 Minuten brauchten LucasFilms nicht so viel Zeit wie die Duffer-Brüder, um ihre gesamte Fangemeinde zu verärgern.

Se7de

Ein schreckliches Erlebnis, das nur zwei Stunden und acht Minuten dauert. Allerdings ist Brad Pitt immer noch ein besserer Cop als alle Stranger Things Optionen. Außer Hüpfer. Vielleicht.

Hier hast du es. Kurz beiseite, Sie wären erstaunt, wie viele Filme mit großem Ticket genau zwei Stunden und 22 Minuten lang. Skyfall , der erste Fluch der Karibik , Fast and Furious 9, die Liste geht weiter. Ich schätze, 133 Minuten sind der Sweet Spot in Hollywood.

Viel Spaß beim Finale. Aber stellen Sie sicher, dass Sie sich wohlfühlen und Vorräte bereit haben. Weil es ein Marathon ist.

774