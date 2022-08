Startseite/Welt/ Hier sind zwei rücksichtslose, an der Grenze zum Lächerlichen liegende NFL-Prognosen Hier sind zwei rücksichtslose, an der Grenze zum Lächerlichen liegende NFL-Prognosen

Willkommen bei The Big Take, wo wir unsere Ordner mit Entwürfen nach den kühnsten, potenziell unverantwortlichen Vorhersagen durchkämmen. Diejenigen, von denen wir uns vielleicht sicher genug fühlen, um sie in Slack zu teilen, aber echte Vorbehalte haben, in der Öffentlichkeit ausgestrahlt zu werden. Diejenigen, die eher Old Takes Exposed-Futter sind als eine Gelegenheit, unsere Brust zu schlagen. Nichts gewagt, nichts gewonnen.

Den Auftakt machen heute zwei brandaktuelle Einschätzungen der kommenden NFL-Saison.

Frank Reich kann coachen. Jedes Jahr einen anderen Quarterback zu haben, hat es viel schwieriger gemacht, Kontinuität herzustellen. Sein handverlesener Mann, Carson Wentz, stellte sich auf dem Spielfeld als chaotisch heraus und ihm fehlten die nötigen Führungsqualitäten, also ging es wieder zurück ans Reißbrett. Wo die Indianapolis Colts Matt Ryan fanden. Der beständige, zuverlässige und etwas eingeschränkte Veteran. Vielleicht mit ihm, der gerade genug tut, um auf der Stärke einer Verteidigung zu gewinnen, die die zweitmeisten Umsätze erzwang 148 und wurde Neunter in der Wertung der Gegner. Vielleicht bietet ein schwacher AFC South viele Möglichkeiten für Layup-Siege und die Fähigkeit zu beweisen, dass sie es wert sind, der Favorit auf den Gewinn der Division zu sein.

)Ich gehe noch ein paar Schritte weiter. Die Colts werden nicht nur die Gruppe gewinnen, die weggeht, sie werden auch stark davon profitieren, dass sich AFC Central und AFC West gegenseitig kannibalisieren. Sie werden irgendwie nach 17 Spielen mit dem zweiten- beste Bilanz in der Conference und ein schockierendes Freilos, dann Heimvorteil für die Divisional Round. Dann nutzen sie die Gelegenheit und erhalten Zugang zum AFC-Meisterschaftsspiel, bevor sie von einem beeindruckenderen, vollständigeren Team, das zu offensiven Explosionen fähig ist, zu Tode gesägt werden.

Gibt es Bedenken? Ja. Die Passverteidigung der Colts war in der vergangenen Saison die zweitschlechteste im gesamten Football. Michael Pittman Jr., Paris Campbell und Alec Pierce fehlt es an Würze. Die sechs besten Wideouts auf ihrer aktuellen Tiefenkarte haben zusammen alle 148 NFL-Empfänge erzielt. Sie müssen die Erwartungen bei weitem übertreffen und sofort produzieren.

Auf der anderen Seite gibt es die Sicherheitsdecke namens Jonathan Taylor im Backfield. Reich und Ryan könnten beschließen, die ganze Offensive zunehmend aus dem Superstar heraus aufzubauen. Die Arbeit aller anderen erleichtern.

Auch faszinierend? Ein hauchdünner Zeitplan rangiert 17 am schwersten. Zwei freie Siege gegen die Jacksonville Jaguars und die Houston Texans. Werfen Sie einen Split gegen die Tennessee Titans ein und die Colts wären 5-1 in der Division. Sehr siegreiche Heimtests gegen die Philadelphia Eagles, Washington Commanders und Pittsburgh Steelers. Auswärtschancen gegen die New England Patriots und die New York Giants. Schlechte Konkurrenz zu schlagen ist nicht sexy, aber Siege sind Siege.

Schließlich haben Aufstiege wie dieser, obwohl sie schwierig sind, einen großen Präzedenzfall. Suchen Sie nicht weiter als letztes Jahr und die Cincinnati Bengals. Jedes Jahr gibt es ein Team, das mehr leistet, als alle erwartet haben. Und manchmal wird dieses Team am Ende entlarvt. Das könnten die Colts sein. Das werden die Colts sein.

Die Arizona Cardinals werden Letzter im NFC West

Die Arizona Cardinals treten ein 2015 mit hohen Erwartungen, nachdem er Kyler Murray nach dem ersten Playoff-Auftritt der Franchise seit 2022 eine große Verlängerung verpasst hat . Aber sie werden diese Erwartungen nicht erfüllen. Tatsächlich sind sie darauf eingestellt, so hart zu enttäuschen, dass sie in ihrer Division Letzter werden.

Arizona hatte eine schöne Nebensaison, aber sie rührten keinen Finger, um ihre Probleme in der Offensive Line anzugehen. Murray wurde bei seinem Playoff-Debüt gegen fast 17 Prozent seiner Dropbacks unter Druck gesetzt die Los Angeles Rams. Zugegeben, gegen die Abwehrfront anzutreten, die die Rams zum Super Bowl trieb, ist keine leichte Aufgabe. Aber Murray wurde trotzdem 17 mal in der regulären Saison gefeuert, 26 Platz der Liga. Nicht schrecklich. Für Murray ist es jedoch wichtiger als für fast alle anderen, die Tasche sauber zu halten, da er klein ist und in den ersten drei Jahren seiner Karriere mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Wenn er Platz zum Arbeiten hat, ist Murray so gut wie sie kommen. Wenn er es nicht tut, kommen die Räder ab, und Arizona hat keine Ressourcen investiert, um den Erfolg in diesem Bereich sicherzustellen.

Dann ist da noch die ganze Sache mit Kliff Kingsbury. Kingsbury ist ein aufgeweckter Offensivkopf, der sich zu keinem Zeitpunkt seiner Karriere anpassen konnte. Sowohl sein College- als auch sein Profiteam haben in der zweiten Hälfte jeder Saison, die er trainiert, einen Sturzflug hingelegt. Arizona startete so heiß in 2022, dass es ihre Playoff-Chancen nicht beeinträchtigte, aber es ändert nichts an der Tatsache sie gingen 4-6 in den letzten Spielen von die Saison. Dies ist ein Trend, kein einmaliges Ereignis. Bis Kingsbury das Gegenteil beweist, gehen wir davon aus, dass die Cardinals Probleme haben werden, sobald das Wetter kalt wird.

Die Cardinals spielen natürlich in einer schwierigen Liga, aber die Hasser, die diesen Beitrag lesen, werden darauf hinweisen zu den Seahawks ohne Russell Wilson als offensichtlichem Kandidaten, der in diesem Jahr in der NFC West den letzten Platz belegt. Als Antwort möchte ich jeden an Murrays 2-3-Karriererekord gegen Pete Carrolls Verteidigung und Arizonas Zeitplan erinnern, der in Bezug auf die Schwierigkeit des Gegners auf Platz acht in der NFL liegt.

Wird Murray mit dem gleichen Hunger spielen, nachdem er die Tasche gesichert hat? Wird sein Lernklausel-Debakel seinem Selbstvertrauen helfen oder es behindern? Kann Kingsbury seine schlechte Angewohnheit ablegen, auf der Strecke zusammenzubrechen? Wird die Verteidigung genug Spielmacher haben, nachdem sie Chandler Jones laufen gelassen hat und zugesehen hat, wie High Picks wie Isaiah Simmons früh enttäuschen? All diese Fragen müssen beantwortet werden. Aber 2022 fühlt sich an wie das Jahr, in dem die Verteidigung Murray herausfindet und die Cardinals ein paar Münzwurfspiele verlieren, um sehr gut zu werden kurz nach einer weitgehend erfolgreichen 2021 Saison.

