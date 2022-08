Startseite/Welt/ Hier sind zwei weitere rücksichtslose, an der Grenze zum Lächerlichen liegende NFL-Prognosen Hier sind zwei weitere rücksichtslose, an der Grenze zum Lächerlichen liegende NFL-Prognosen

Willkommen bei The Big Take, wo wir unsere Ordner mit Entwürfen nach den kühnsten, potenziell unverantwortlichen Vorhersagen durchkämmen. Diejenigen, von denen wir uns vielleicht sicher genug fühlen, um sie in Slack zu teilen, aber echte Vorbehalte haben, in der Öffentlichkeit ausgestrahlt zu werden. Diejenigen, die eher Old Takes Exposed-Futter sind als eine Gelegenheit, unsere Brust zu schlagen. Nichts gewagt, nichts gewonnen.

Heute beginnen wir mit zwei brandaktuellen Einschätzungen der kommenden NFL-Saison.

Lassen Sie uns hier kein Blatt vor den Mund nehmen. Aaron Rodgers ist vielleicht der körperlich begabteste Quarterback, der jemals Fußbälle über den Hof geschleudert hat. Die Green Bay Packers haben einen Würgegriff auf die NFC North ausgeübt und acht der letzten 11 Titel gewonnen. darunter drei gerade. Minnesota hat Kirk Cousins, den ewigen Hintern der Witze und jemanden mit sehr klaren Einschränkungen. Aber hier ist das Ding. Die Wikinger sind mit einem erheblichen Vorteil auf den offensiven Fähigkeiten gesegnet, und die Leistung von Cousins ​​war in der vergangenen Saison nicht weit von Rodgers MVP-Gewinnzahlen entfernt. Glauben Sie mir nicht? Schlag es nach. Der Verlust von Davante Adams wird schmerzen und es viel schwieriger machen, eine dritte Auszeichnung in Folge zu gewinnen.

Wir werden viel mehr über diese beiden Teams erfahren, wenn Sie quadrieren sich im Opener. Minnesota darf zu Hause spielen. Danach reisen die Wikinger nach Philadelphia und holen bei der US Bank gegen eine extrem schlagbare Konkurrenz (Detroit, New Orleans, Chicago) drei Straights. Es ist durchaus vorstellbar, dass sie mit 4: 1 und dem Tiebreak in der Hand aus den Toren katapultieren. Der Trainer des ersten Jahres, Kevin O’Connell, konnte jede Lernkurve umgehen und die gute Stimmung nutzen. Cousins ​​zeichnet sich dadurch aus, dass er ein Spielleiter sein kann, der ein paar gute Würfe macht. Sein Schicksal hängt offensichtlich mit der Verteidigung zusammen, die sich gegenüber dem Vorjahr stark verbessern muss. Verrücktere Dinge sind passiert.

Bill Belichick hat sein letztes Playoff-Spiel trainiert

Die New England Patriots schieden auf peinliche Weise aus der Nachsaison des letzten Jahres aus und verloren gegen die Buffalo Bills mit einem coolen 13 Punkte und bot durchweg sehr wenig Widerstand. Die Aufnahmen von Bill Belichicks steinerner Haltung an der Seitenlinie, als die Uhr nach dem schlimmsten Verlust seiner Karriere ablief, werden in den freudigen Erinnerungen der Bills-Gläubigen weiterleben. Es wird auch das letzte Mal sein, dass wir den großartigen Trainer aller Zeiten in der Nachsaison sehen.

Das diesjährige Patriots-Team erweckt im Grunde in allen Bereichen sehr wenig Vertrauen. Sie haben nicht viel getan, um den Kader in Richtung 2022 zu ändern, aber Josh McDaniels verloren. Belichick hat sich in dem scheinbar bisher größten Test seines Fußballgeschicks entschieden, ihn durch das Tag-Team von Joe Judge und Matt Patricia zu ersetzen. Keiner der Männer hat in seiner Karriere Plays für ein NFL-Vergehen angesagt, und es wird eine Herausforderung sein, große Plays mit null legitimen Spielmachern außerhalb der Running-Back-Position zu schaffen. Die Verteidigung wird in Foxborough im schlimmsten Fall fast immer solide sein, aber es fehlen Spielwechsler. Die Division wurde deutlich besser, während die Pats stillstanden. Es ist ein .2022 Kader, von dem jeder annimmt, dass er von Belichicks Football-Gedanken verbessert wird, aber selbst er kann nicht alles auf einmal tun.

Die einzige Person, die das ändern könnte, ist Mac Jones. Doch trotz all des Optimismus, der den jungen QB nach einer überraschend erfolgreichen Rookie-Saison umgibt, ist er noch ein paar Jahre davon entfernt, ein Quarterback zu werden, der die Spieler um ihn herum erheben kann, anstatt nur innerhalb des Systems zu spielen. Das System, so wie es aussieht, ist nicht sehr gut. Was bedeutet, dass die Offensive nicht sehr gut sein wird. Und in der heutigen NFL bedeutet das, dass das Team nicht sehr gut sein wird.

2022Die Patriots werden mit Belichick an der Seitenlinie nicht den Tiefpunkt erreichen, aber sie sind völlig darauf angewiesen, dass Jones ausbricht alles besser als mittelmäßig sein. Wie lange wird das dauern? Belichick ist 64 Jahre alt und scheint zu diesem Zeitpunkt aus Spaß zu experimentieren, was mit dem Fehlen eines tatsächlichen Offensivkoordinators zusammenhängt und seinen Sohn als inoffiziellen Verteidigungskoordinator zu haben. Aus heutiger Sicht sind die Patriots darauf eingestellt, die nächsten drei Jahre am Rande des Playoff-Bildes zu schweben und 30th im Draft jede Offseason. Das ist in Ordnung und könnte grenzwertig beeindruckend sein, wenn die Spieler herausgetrabt werden. Es gibt jedoch nichts, was darauf hindeutet, dass der schlafende Riese, an den wir uns alle gewöhnt haben, immer noch da ist. Belichick ist großartig. Ein Trainer kann nur so viel tun. Wenn New England das nächste Mal in den Playoffs landet, wird Belichick auf seinem Boot glücklich im Ruhestand sein.

