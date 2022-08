Startseite/Welt/ High School Football Scouts prügeln sich auf der Tribüne in Mississippi, die Natur heilt High School Football Scouts prügeln sich auf der Tribüne in Mississippi, die Natur heilt

Die Highschool-Football-Saison hat gestern Abend massenhaft begonnen, was ein bisschen verwirrend ist, weil wir so viel Zeit damit verbracht haben, darüber zu reden, wie Freitage sein müssten Bleiben Sie mit College- oder Profiball nicht überfüllt, damit die Kinder im Rampenlicht stehen können. Natürlich waren die Studenten-Athleten immer gezwungen, diese überfüllte Bühne mit Erwachsenen zu teilen, von denen wir alle wissen, dass sie es ein bisschen zu weit treiben und den Spaß an den Dingen nehmen. Okay, all das klingt ein bisschen predigt, wenn ich vor der öffentlichen Gewalt kaum kostbare Zeit verschwenden sollte.

Hier ist also die Szene bei einem Spiel in Mississippi, wo ein Typ, der einem der beliebtesten Football-Söhne des Staates ähnelt, angeblich auf Erkundungstour gegangen ist und mehr bekommen hat als er erwartet hatte, wie eine Art Fall Out Boy-Song.

pic.twitter.com /2mQHRL2V8w — Mississippi Boomhauer (@sippiboomhauer) August ,

Schlechter Tag für Heidelberg Marke. Man fragt sich, wie die Oilers möglicherweise auf solches Filmmaterial mit einer Reise nach Southeast Lauderdale heute Abend reagieren können. Diese Dinge können auf zwei Arten gehen. Ein blutbeflecktes Hemd kann sie alle zusammenbringen oder sie zerbrechen lassen.

