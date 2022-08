Startseite/Welt/ 'House of the Dragon' Episode 1 Rückblick: Matt Smith mit blonden Haaren und #MemeWatch 'House of the Dragon' Episode 1 Rückblick: Matt Smith mit blonden Haaren und #MemeWatch

HBO-Premiere von House des Drachen am Sonntagabend. Die erste Game of Thrones Spin-off-Show kam mit großem Tamtam und die erste Folge wurde mit viel Aufmerksamkeit angesehen. Liam McKeone und Stephen Douglas sahen es sich beide widerwillig an und kamen zusammen, um über den Grundstein zu sprechen, der in der Serienpremiere gelegt wurde, die Rückkehr der klassischen GoT-Gewalt, Matt Smith mit schockierenden blonden Haaren zu sehen, wie das Messen von Memen ein guter Indikator für das Engagement des Publikums ist, und ob die Show jemals ohne ständige Vergleiche mit ihrem Vorgänger auf eigenen zwei (vier?) Beinen stehen kann.

0:

–3: : Intro und die Angst, die mit dem erneuten Eintauchen in das GoT-Universum einhergeht.

3: 10–6: 19

: Untersuchen der Hauptfiguren in dieser neuen Umgebung, die in Episode 1 gezeigt wird. Ein schnelleres Tempo in dieser Show.

6: 30–: 10: Matt Smith mit blonden Haaren zu sehen, ist komisch. Mehr dekorierter Cast-Overall für House of the Dragon. Der Kampf, mit dem sich die Show als Prequel befassen wird, bei dem wir alle wissen, worauf sie aufbaut.



: –13: 45:

Drachen! Das CGI ist wieder einmal erstklassig und die Produktion war insgesamt auf Augenhöhe. Die wenig beneidenswerte Aufgabe, diese Show von der negativen Rezeption der letzten Staffel von GoT zu trennen.



: 45-26: 45: Ein Blick auf die Hauptakteure im Westeros-Machtkampf und die entscheidenden Ereignisse von Episode 1.

26: 45–13: 45: Wird es auch nur annähernd die kulturelle Relevanz erreichen, die GoT hatte und kann die durch Meme gemessen werden? Wie soll die Show Sympathie für ihre Hauptfiguren aufbauen, wenn das Publikum weiß, was passiert und dass es eigentlich keine „Guten“ gibt?



: 45–13: 45:

Abschließende Gedanken und Bewertung der ersten Folge.

45