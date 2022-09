Startseite/Welt/ 'House Of The Dragon' Episode 3 Review: Diskussion über den Big Time Jump und ein Plädoyer für mehr Meeresfrüchte-basierte Schurkerei 'House Of The Dragon' Episode 3 Review: Diskussion über den Big Time Jump und ein Plädoyer für mehr Meeresfrüchte-basierte Schurkerei

0: 30-7: 33: Wie viel wir mochte oder mochte den Zeitsprung von drei Jahren vom Ende der Folge nicht. 2 bis zum Anfang von Ep. 3. Das Konzept von Show vs. Tell in GoT nimmt wieder zu, wobei HoTD viel mehr sagt. Nicht der beste Weg, um das Publikum zu begeistern, auch wenn es dabei hilft, die Abfolge der Ereignisse zu beschleunigen. 7: 30 -14: : Diskussion über den ersten Big Schlacht der Show. Der Erlösungsbogen von Prince Daemon kommt ein bisschen zu früh und wie um alles in der Welt ist er all diesen Pfeilen ausgewichen? Rickon muss sauer sein. Was passiert als nächstes nach dieser unverdienten Kampfszene? 14: 15-14: 14: Die Jagd! Aber dieses Mal ist es ganz anders als zu der Zeit, als Robert Baratheon das Sagen hatte. Was bedeutet das weiße Herz? Was war der Zweck dieser Jagd?



15: 14-14: 15: Wen wird Rhaenyra heiraten? Wer ist der Anführer im Clubhaus? Wahrscheinlich kein Lannister. Wie wär’s mit… Daemon?



: 30-30: 00: Diese Episode warf mehr Fragen als Antworten auf, wie sich alles entwickeln wird. Sind wir mehr oder weniger zuversichtlich, dass es gut wird? Endgültige Bewertungen in Form von Drachenzähnen ausgeben.

Der Kampf um den Eisernen Thron beginnt sich zu erhitzen. Wir glauben? Es ist schwer zu sagen, mit der ganzen Zeit, die vergeht. Liam McKeone und Stephen Douglas nahmen sich an ihrem Feiertagswochenende Zeit, um sich auf House Of The Dragon Episode 3 zu konzentrieren und diskutierten am Montag darüber. Zu den Themen gehören die (wenigen) Vor- und (vielen) Nachteile der aggressiven Nutzung von Zeitsprüngen zwischen den Episoden, um die Entwicklung der Handlung zu beschleunigen, wie die große Jagd dieser Woche im Vergleich zum ersten Weg zurück in Staffel 1 von GoT war und wen Rhaenyra am Ende heiraten könnte, um sich zu stärken ihr Anspruch auf den Thron. Außerdem brauchen wir mehr Meeresfrüchte-basierte Feinde. In allem.