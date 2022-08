Startseite/Welt/ Hunter Renfroe Dents Wrigley Field Scoreboard beim Monster Home Run Hunter Renfroe Dents Wrigley Field Scoreboard beim Monster Home Run

Seit seiner College-Zeit an der Mississippi State ist Hunter Renfroe für eines bekannt: Macht. Dieses Attribut zeigte sich am Freitag voll und ganz, als Renfroe während eines Spiels zwischen seinen Milwaukee Brewers und den Chicago Cubs ein absolutes Monster von einem Homerun sprengte. Der Ball wurde so hart getroffen, dass er tatsächlich die Anzeigetafel in Wrigley Field verbeulte. Ja, das ist tatsächlich passiert.

Hier ist das Video des absoluten Raketentreffers von Renfroe: