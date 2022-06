Startseite/Welt/ Hunter Wendelstedt macht die schlechteste Entscheidung der MLB-Saison Hunter Wendelstedt macht die schlechteste Entscheidung der MLB-Saison

Wir haben in dieser Saison wiederholt auf dieser Website über Schiedsrichter der Major League Baseball gesprochen. Im Allgemeinen waren sie ziemlich schrecklich. Wir haben sogar die 10 Schlechtesten eingestuft, die derzeit in der MLB arbeiten. Hunter Wendelstedt machte diese Liste auf Nr. 10, und am Dienstag machte er auch den schlechtesten Anruf der 2022 Saison bisher.

Eric Haase, Catcher der Detroit Tigers, stand am Dienstag einem 3:2-Zähler gegen den Linksverteidiger Devin Smeltzer der Minnesota Twins gegenüber. Smeltzer entkorkte einen 66-mph Fastball, der etwa einen Fuß tief von der Zone entfernt war. Haase warf seinen Schläger und ging als erster auf ihn zu, als Wendelstedt ihn anrief. Es war ein wirklich verwirrender Anruf.

Sehen Sie es sich an:

Hunter Wendelstedt macht einen ungeheuerlichen Streik drei gegen Eric Haase. pic.twitter.com/ZKknYOIrdj

— Baseball-GIFs (@gifs_baseball) Mai 10,

Und hier ist ein Bild: