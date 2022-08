ian-baker-finch-von-cbs-arbeitet-ein-„let's-go,-brandon“-in-die-sendung-ein

Brandon Wu hat gerade vom Fairway auf Loch eingelocht der Wyndham-Meisterschaft. In seiner Reaktion rief Kommentator Ian Baker Finch aus: „Lass uns gehen, Brandon!“ Entweder ein Freudscher Ausrutscher oder ein absichtliches Wortspiel. Golf Twitter Melties kommen trotzdem 🫠pic.twitter.com/vn4YD7rKTj

Brandon Wu trat in die dritte Runde der Wyndham Championship an der Spitze einer überfüllten Rangliste ein. Nachdem er auf den ersten neun Fußgänger gespielt hatte, vögelte er Nr. und war für seinen Annäherungsversuch auf Augenhöhe perfekt aufgestellt -4 th. Und er hätte es nicht besser machen können, indem er einen durch die Seitentür geschoben hat, damit ein Adler sich an erster Stelle zu Sungjae Im gesellt. Ian Baker-Finch von CBS, der vielleicht in dem Moment eingeholt war, tauchte in seine Tasche und holte ein „Let’s go, Brandon“ heraus.