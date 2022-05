Ian Eagle erklärt seinen legendären „Ja Breaker“-Ruf

Ian Eagle stieg nach Ja Morants wiederholten Heldentaten in Spiel 5 gegen die Minnesota Timberwolves zu dem Moment auf, als er den Spielgewinner des Superstars der Memphis Grizzlies gekonnt festnagelte und einen ikonischen Slam unterstreichend, indem er „A Ja Breaker!“ Für diejenigen, die sich fragen, wie er auf den ikonischen Anruf gekommen ist, hat Damon Amendolara heute Morgen im Radio sein hartnäckiges Bestes getan, um dem auf den Grund zu gehen.

Ian Eagle hatte seinen legendären „Ja Breaker !” Rufen Sie nach Ja Morants lächerlichem Dunk, der seit Jahren bereit ist. @memgrizz pic.twitter.com/leDg5l9bO0 – Damon Amendolara (@DAonCBS) 5. Mai 03

„Du bereitest dich auf alles vor“, sagte Eagle. „Das soll nicht heißen, dass es einsatzbereit war, dass es in einem Moment einrasten würde. In diesem Moment wurde mir klar, dass es etwas ganz Besonderes war und etwas, das in meinem Gehirn mariniert hatte in den letzten paar Jahren.“