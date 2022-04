Startseite/Welt/ Ian Eagle hat Ja Morants Game-Winner und 'Ja Breaker' Dunk genagelt Ian Eagle hat Ja Morants Game-Winner und 'Ja Breaker' Dunk genagelt

Ja Morant kam gestern Abend mit zwei denkwürdigen Momenten in Spiel 5 gegen die Minnesota Timberwolves an. Morant hatte den Dunk der Playoffs und fügte dann einen Spielgewinner in letzter Sekunde hinzu, der den Grizzlies die Kontrolle über die Serie zurückgab. Beide Stücke waren für sich genommen unglaublich, aber Ian Eagle hat beide Calls zerschmettert und sie auf eine ganz andere Ebene gehoben.

Spät im dritten Viertel startete Morant die Bahn hinunter, setzte beide Füße auf und detonierte Malik Beasley für einen Monster Slam. Eagle hatte vermutlich auf etwas Spektakuläres gewartet, denn sobald er sein „OOOOOHHH!“ er folgte ihm mit „A Ja Breaker!“

Eagles Aufregung passte perfekt zum Stück. Auch wenn ihm Ja Breaker nicht sofort einfiel, es war kein Schlagwort aus der Dose. Er benutzte es für einen legitimen Moment und es funktionierte wunderbar.

Gutty Grizzly Win

Memphis war am Boden 13, als Morant es getan hatte dieser Dunk. Ihr Comeback feierten sie jedoch erst Mitte der vierten. Mit 6: 13 verbleibenden Karl-Anthony Towns machte drei Freiwürfe, um den Vorsprung der Timberwolves auszubauen zu 11. Ein Drei-Zeiger von Desmond Bane wenige Sekunden später leitete das wahre Comeback ein. Den Rest erledigte Ja Morant.

Der Point Guard hat getroffen 13 des Finales der Grizzlies 13 Punkte, darunter alle 13 Punkte im Finale 2: 01. Er machte Freiwürfe, um es in der Nähe zu halten, und traf dann den Startschuss mit 1: verbleibend. Er fügte zwei weitere Freiwürfe vor den unglaublichen drei von Anthony Edwards hinzu, um das Spiel auszugleichen. Und dann…

Ein akrobatischer Linkshänder-Layup mit einer Sekunde vor Schluss ließ Eagle erneut schreien. Eagle hat einfach seinen Job gemacht. „Morant fährt. Morant … oooh! Es ist gut! Ja Morant mit dem Eimer.“ Er schaffte es irgendwie, den Moment atmen zu lassen, während er gleichzeitig alle wissen ließ, dass er auch ausflippte.

Jim Jackson macht in diesen Clips nur einen Cameo-Auftritt, aber er führt auch aus. Jackson weist darauf hin, dass Anthony Edwards auf den Steal gesetzt hat, was es Morant ermöglichte, den Ball zu fangen und zum Korb statt zum Halfcourt zu gehen. Wenn Edwards nicht gespielt hätte, wäre er einer der wenigen Leute mit der Größe und Schnelligkeit, um bei Morant zu bleiben und uns vielleicht einen weiteren exzellenten Call von Ian Eagle zu stehlen.