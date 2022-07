Startseite/Welt/ Ian Rapoport reagiert auf den Live-Tweet von JK Dobbins in der „Pat McAfee Show“ Ian Rapoport reagiert auf den Live-Tweet von JK Dobbins in der „Pat McAfee Show“

Am Montag hatten wir die so seltene Interaktion zwischen einem NFL-Insider und einem Profisportler im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Ian Rapoport sprang auf NFL Network, um zu berichten, dass JK Dobbins keine Garantie dafür ist, in Woche 1 zu passen, nachdem ihn eine brutale Knieverletzung aus dem 2021 Saison komplett. Er fuhr fort, indem er bemerkte, dass die Baltimore Ravens ihn nicht zurückdrängen würden, weil sie Mike Davis in dieser Nebensaison unter Vertrag genommen hätten. Dobbins sah das und twitterte als Antwort, dass seine Kniereha eigentlich großartig laufe und Rapoport das nächste Mal zu ihm als Quelle kommen sollte.

In einer gewaltigen Wendung des Schicksals war Rapoport mit Pat McAfee auf Sendung, als die Pat McAfee Show Crew hat Wind von dem Tweet bekommen. So haben wir Rapoports Live-Reaktion auf den Dobbins-Tweet, zusammen mit McAfee, der schadenfroh durch die Luft humpelt.