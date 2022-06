Startseite/Welt/ IBLWM Week 5 Postgame Show mit Anthony Diaz IBLWM Week 5 Postgame Show mit Anthony Diaz

Während sich die International Baseball League of West Michigan der Halbzeit nähert, rückt das Playoff-Bild in den Fokus und umfasst sieben Teams in einem Spiel erster Platz. Der langjährige Cub Anthony Diaz tritt dem Podcast bei, um über den Shorthanded-Kampf am Sonntag gegen die Piraten zu sprechen, darüber, wie er in der besten Form seines Lebens ist, Beobachtungen aus seinen Jahren als Spieler in der Liga und ob er sollte ein All-Star sein.