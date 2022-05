Startseite/Welt/ Ich fange an zu vermuten, dass Skip Bayless LeBron James nicht fair schüttelt Ich fange an zu vermuten, dass Skip Bayless LeBron James nicht fair schüttelt

LeBron James hat letzte Nacht ein Twitter-Frage-und-Antwort-Gespräch geführt, ein unglaublich harmloses Ereignis, das niemanden stören oder zu sogenannten tieferen Sinnsuchen inspirieren sollte . James‘ Los Angeles Lakers hatten ein katastrophales Jahr und er ist seit mehreren Wochen im Urlaub, und wir alle gehen davon aus, dass er sich weiterhin seinem Körper und dem Basketball verschrieben hat, weil er LeBron James ist, entweder der größte oder der zweitgrößte Basketballspieler, der je an einem gezogen hat ein paar Shorts. Der am besten bezahlte Experte von Fox Sports stellte jedoch etwas in Frage, das ihn nicht sehr beschäftigte.

Stunden nach dem Cardio für die 8, Am dritten Tag in Folge neckte Bayless und lieferte dann Inhalte mit James, der online einige Fragen beantwortete, als Beweis dafür, dass der Superstar nach Aufmerksamkeit hungert.

LeShannon und ich sind unterwegs um LeBrons aufmerksamkeitshungrige Fragen und Antworten auf Twitter zu diskutieren. Jetzt auf @undisputed

— Skip Bayless (@RealSkipBayless) Mai 17,

„Es frisst LeBron am Leben, dass er nicht an diesen Playoffs beteiligt ist. Er sieht das Licht am Ende des Tunnels seiner Karriere. LeBron muss alle daran erinnern: ‚Ich bin immer noch hier.'“

— @RealSkipBayless bei LeBrons Twitter Q&A mit Fans gestern pic.twitter.com/8vBCIsHZ4S