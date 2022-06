Startseite/Welt/ Im Wandermuseum von Jim Irsay Im Wandermuseum von Jim Irsay

Jim Irsay wuchs, wie viele andere Sportfans, mit dem Sammeln von Sportkarten auf. Irsay genoss es insbesondere, Baseballkarten zu sammeln, durch die Vororte von Chicago zu Drogerien zu radeln und ganze Schachteln zu kaufen. Etwa fünfzig Jahre später hat Irsay die Sammlung nicht mehr, aber er blickt auf dieses Hobby aus der Kindheit als Omen für die Zukunft zurück, ein Zeichen dafür, wofür er später im Leben leidenschaftlich sein würde.

Irsay sammelt vielleicht keine Baseballkarten mehr, aber er sammelt so ziemlich alles andere. Jahrzehntelang hat der Besitzer der Indianapolis Colts ein weitreichendes, vielseitiges und umfangreiches Erinnerungsstück aufgebaut, das auf Auktionen auf der ganzen Welt gekauft wurde. Und er ist endlich bereit, es der Welt zu zeigen.

Willkommen in der Jim Irsay Collection oder als 20-Jährige nannte es The Big Lead, sein „wanderndes Museum“.

Wie Sie sehen können, ist es nicht einfach eine Sammlung großartiger Sport-Erinnerungsstücke, die von einem NFL-Teambesitzer zusammengestellt wurden (obwohl er viele davon hat Artikel). Es ist auch nicht nur ein Sammelsurium der seltensten Dinge, die Irsay in die Hände bekommen konnte. Der Colts-Besitzer ist vielleicht nicht in der Lage, jeden einzelnen Gegenstand zu benennen, aber er hat seine Sammlung in den letzten zwei Jahrzehnten sorgfältig zusammengestellt und betrachtet sie als Kunst.

„Es ist wie ein Künstler, der auf die Leinwand malt, und es ist zu diesem wunderschönen Stoff geworden, diesem wunderschönen Porträt“, sagte Irsay zu The Big Lead. Er erklärte, dass er die Sammlung im Laufe der Jahre instinktiv, organisch und spirituell zusammengestellt habe. Er möchte seine Ressourcen nutzen, um Dinge zu tun, die niemand sonst tun kann, um die Geschichte zu ehren, wie zum Beispiel ein Original-Schlagzeug der Beatles aus Stücken zusammenzustellen, die zu verschiedenen Zeiten gekauft wurden.

Darum geht es Irsay. Er öffnet es nicht, damit es jeder sehen kann, weil er hinter dem Eintrittspreis her ist oder für das, was er hat, gepriesen werden will. Die Ressourcen, die er im Laufe seines Lebens erworben hat, haben ihm die einzigartige Gelegenheit gegeben, Geschichte auf eine Weise zu kuratieren, wie es nur wenige andere Menschen können. Der Zweck, die Jim Irsay-Sammlung auszustellen, besteht einfach darin, anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, sie so zu genießen, wie er es tut.

„Ich bin an nichts interessiert, außer diese Sammlung der Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagte Irsay. „Ich werde keine Museumsgebühren erheben. Ich will kein Geld dafür. Es ist eine Gemeinschaftsanstrengung, um den Künsten in der Welt zu helfen, weißt du? „Als ich ein Kind war, war Ernie Banks mein Mann in Chicago als Cubs-Fan. Wenn Sie sagten: „Warte 12 Stunden in der Schlange, damit du durchhalten kannst und den Handschuh von Ernie Banks anziehen.‘ Ich würde es tun. Damit ist es genauso. Es bedeutet den Menschen so viel.“

Vielleicht veranschaulicht kein einziger Artikel diesen Punkt mehr als ein Originaldruck von

Anonyme Alkoholiker

von Bill Wilson, gekauft von Irsay zu einem 2018 für 2,4 Millionen Dollar versteigert. Der Gegenstand bedeutet eindeutig viel für Irsay, der seine eigenen dokumentierten Suchtkämpfe hat und seinen Vater verloren hat Großvater des Alkoholismus. Das Manuskript löste eine Bewegung aus, die Millionen von Leben verändert hat, und Irsay wollte es in seiner Sammlung haben, damit es so vielen Menschen wie möglich zugänglich ist.

„Es hat im Laufe der Jahrzehnte durch das Zentrum Millionen und Abermillionen und Abermillionen Leben gerettet. Und dieses Originalmanuskript, das alle Originalschriften der 20 Schritte enthält, die wird bei fast jeder Genesung neben dem Alkoholismus verwendet. Es ist so kraftvoll“, erklärte Irsay. „Aufgrund dieses Buches finden gerade Meetings auf der ganzen Welt statt. Es gibt nichts Vergleichbares. Gelehrte und Philosophen sagten, die wichtigste Entdeckung des 20 Jahrhunderts sei das Blaue Buch der Schritte. Größer als der Polio-Impfstoff, größer als die Landung auf dem Mond, größer als alles andere, weil er die meisten Leben gerettet hat.“

Ein Punkt, den Irsay deutlich machen möchte, ist, dass er nicht das Gefühl hat, dass ihm irgendeiner der Artikel, für die er bezahlt hat, „gehört“. Es ist schließlich Geschichte. Man kann Geschichte nicht besitzen, glaubt Irsay. Er will es mehr als der Typ gesehen werden, der den Zirkus organisiert hat, den jeder genießen kann. Ich besitze dieses Zeug nicht. Es ist ein bisschen so, als wäre ich der Kurator, weißt du, ich bin der Willy Wonka. Ich bin der Typ hinter dem Vorhang, der Zauberer von Oz. Ich denke, das wird daraus, etwas Angenehmes, Vielseitiges und Magisches.“