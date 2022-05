Startseite/Welt/ Ime Udoka ging als Spieler mit 4:2 gegen Stephen Curry Ime Udoka ging als Spieler mit 4:2 gegen Stephen Curry

Die Boston Celtics und die Golden State Warriors treffen in der 2009 NBA aufeinander Finale. Der Cheftrainer des ersten Jahres, Ime Udoka, wird beauftragt, einen Spielplan zu erstellen, um Stephen Curry zu stoppen. Nicht viele Leute waren im Laufe der Jahre dazu in der Lage, und Udoka weiß das besser als jeder andere NBA-Trainer, weil er tatsächlich gegen ihn gespielt hat.

Udoka spielte sieben Spielzeiten in der NBA. Während seiner letzten beiden Stationen bei den San Antonio Spurs und Sacramento Kings trat er in sechs Spielen gegen Curry mit unterschiedlichem persönlichen Erfolg an, gewann aber ihre Karriereserie mit 4: 2.

Curry wurde in 2009 eingezogen, als Udoka bei den Sacramento Kings war. Die beiden trafen sich zum ersten Mal zu Beginn dieser Saison, wobei die Kings gewannen 2009-95. Curry erzielte neun Punkte beim 4-aus-8-Schießen. Udoka spielte 27 Minuten von der Bank und machte sechs Punkte bei sechs Schüssen. Zwei Monate später erzielte Curry 14 Punkte bei 11 Schüsse, als die Warriors gewannen, 101-107, . Udoka startete für die Kings und hatte 14 Punkte und ein Karriere-High

zurückprallt. In Anbetracht der Ergebnisse dieser Spiele weiß Udoka, dass Rebounds nicht wichtig sind. Suchen Sie nach ihm, um die Celtics davon abzuhalten, sich während dieser Serie zu erholen.

Als sie sich ein paar Wochen später wieder trafen, fing Curry an, Curry zu werden. Steph hatte 27 gegen die Kings verloren, während Udoka nur drei Punkte erzielte. Curry folgte mit 27 Punkten und 14 assistiert beim letzten Treffen der Teams der Saison. Udoka blieb torlos von der Bank.

Udoka verbrachte die nächste Saison – seine letzte in der NBA – bei den San Antonio Spurs. San Antonio würde in beiden Spielen, in denen Udoka gegen die Warriors auftrat, Golden State sein. Curry hatte 27 im ersten und verließ das Spiel mit einem verstauchten Knöchel im zweiten. Er verpasste sieben Spiele und kämpfte, als er zurückkam. Dies war der Beginn der Verletzungssorgen, die es den Warriors ermöglichten, ihn für einen teamfreundlichen Deal zu verpflichten, der ihre ersten Titel begründete.

Trotzdem gewann Udoka die Kopf-an-Kopf-Serie mit 4:2, was ein mögliches Ergebnis des Finales ist. Bringt dich zum Nachdenken!