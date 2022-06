Startseite/Welt/ Ime Udoka sagte den Celtics, sie sollten aufhören, wie Arschlöcher zu spielen, und sie taten es Ime Udoka sagte den Celtics, sie sollten aufhören, wie Arschlöcher zu spielen, und sie taten es Die Anzeigetafel besagt, dass die Boston Celtics in Spiel 3 der NBA Finals gegen die Golden State Warriors nahezu die Kontrolle über Draht an Draht hatten. Jeder, der das Spiel gesehen hat, kann sagen, dass es eher eine Achterbahn war, als es den Anschein hat. Boston ging früh in Führung und schaffte es, die Warriors auf Distanz zu halten, aber die Neigung von Golden State, sofort Feuer regnen zu lassen, hielt die Dinge eng. Die Celtics halfen sich auch nicht. Al Horford und Robert Williams kämpften mit der Idee, Stephen Curry in den ersten drei Quartalen nicht in Drei-Zeiger-Pick-and-Rolls laufen zu lassen. Als Team gelang es ihnen, ihre Turnover-Zahlen niedrig zu halten, aber die Turnovers, die auftraten, waren schlecht , besonders von Marcus Smart. Es wurde guter Basketball gespielt, aber ungefähr alle fünf Ballbesitze schoss jemand an der Reihe, schoss dem Team in den Fuß und brach die Tür für ein Warriors-Team auf, das nicht viel mehr als einen Splitter braucht, um ein Spiel zu öffnen. Ime Udoka, der eher unverblümt ist, hat das natürlich bemerkt. Laut dem langjährigen Celtics-Beat-Autor Steve Bulpett hat Udoka seine Spieler ehrlich gefragt. Ime Udoka könnte die Celtics mit einer Schlüsselfrage während einer Auszeit gerettet haben, nachdem sein Team einige schlechte Ballverluste begangen hatte. Einer Quelle zufolge trat Udoka in die Gruppe und sagte: „Werdet ihr aufhören, wie Arschlöcher zu spielen?“ Aaaaaand wir haben unseren Coaching-Moment des Jahres.

Und verdammt, das taten sie! Die Celtics haben aufgehört, wie Arschlöcher zu spielen.

Wenn man einen Blick darauf werfen sollte, fand dieser Austausch wahrscheinlich zu der Zeit statt, als die Warriors die Führung zurückeroberten Ende des dritten Quartals. Boston hatte Probleme im ersten Frame nach der Halbzeit aller Serien. Golden State ging auf einen -0-Lauf, um das Comeback zu vervollständigen und zu gehen hoch 83-82, unterstützt durch den Sieben-Punkte-Ballbesitz. Die Warriors machten ihre Schüsse, aber es fühlte sich auf jeden Fall so an, als würden die Celtics sie wieder ins Spiel lassen, anstatt überrollt zu werden.

Wenn dies der Punkt war, den Udoka allen gesagt hatte, sie sollten aufhören, wie Arschlöcher zu spielen, dann funktionierte es. Boston blieb nicht zurück, nachdem es die Führung zurückerobert hatte. Sie würden fortfahren, die Krieger im letzten Frame auf Punkte zu halten. Am wichtigsten ist, dass Boston in den ersten acht Minuten des vierten Spiels keinen Umsatz begangen und fünf Warriors-Turnover in derselben Zeitspanne erzwungen hat. Sie spielten keinen perfekten Basketball, da sie nur 23 eigene Punkte erzielten , aber sie spielten guten Basketball. Sie haben so gespielt, wie sie können. Sie spielten nicht wie Arschlöcher.

Udokas Coaching-Stil wird schnell zur Legende. Er sagt seinen Spielern, dass sie schlecht spielen, sie geben ihm recht und tun, was sie können, um das zu ändern. Einfach, aber effektiv.