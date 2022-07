Interview mit Tony Romo: Beef – Darum hat er mit uns gesprochen

[Simms] Tony Romo ist ein vielbeschäftigter Mann, aber wenn Sie ihn über Rindfleisch sprechen lassen, das er sehr gerne isst und das er erst Anfang des Jahres unterstützt, gibt er Ihnen ein paar Minuten Zeit, um nach dem Auffahren zu fragen, Ansager zahlen, die Dallas Cowboys und großartig beim Golf sein.

SD

: Nun, lass uns gleich loslegen. Was gibt es zum Abendessen?

TONY ROMO

: Rindfleisch? Es ist was zum Abendessen. (Ja, er hat die Stimme gemacht)

. Das haben wir wahrscheinlich, ich will das nicht jeden Tag sagen, aber wir haben es hier auf jeden Fall sehr. Deshalb habe ich das Glück, Partner mit Rindfleisch zu sein. Es ist seit Ewigkeiten ein Teil meiner Familie. Meine Jungs, wir lieben es zu grillen, rauszugehen, wissen Sie, in Wisconsin machen wir das die ganze Zeit bei meinen Eltern. Wir waren vor ein paar Wochen dort oben. Es hat also Spaß gemacht und kann mit nichts schief gehen, mit keinem der Schnitte.

SD

: Erzähl mir von

Tonys Grillbuch

. Ist das etwas, das Sie jede Woche basierend auf dem Gegner anpassen?

ROMO

: Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich denke, Sie versuchen immer herauszufinden, was zu viel ist, ist die Familie wie in diesem mehr als das. Aber es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Es ist wie Rinderbrust, machen Sie Rib-Eye zu einem anderen Zeitpunkt. Wirf diesmal Burger auf den Grill. Sie können die Tri-Tip-Tacos zubereiten. Es gibt eine Menge verschiedener Sachen. Ich habe also das Gefühl, dass das Größte darin besteht, sie gut zu machen. Auf diese Weise wollen Ihre Kinder sie wieder. Außerdem hast du viel Freude daran. Ich meine, es gibt dir das Gefühl, als hätte ich gewonnen? Habe ich gewonnen? Habe ich so gut gekocht? Und ich sage ihnen die ganze Zeit, auch wenn ich sie nicht so gut mache, lüg mich an, sorge dafür, dass du mir sagst, dass ich es gut gemacht habe, und dann sind wir alle im Haushalt in Ordnung.

SD

: Du arbeitest also meistens sonntags, hast du eigentlich jemals die Chance, echtes Auffahren zu machen oder meistens nur deinen Garten zu kochen?

ROMO: Es gibt Zeiten, ja, ich meine die meisten Sonntage, aber es gibt Sonntage, wissen Sie, wir veranstalten den Super Bowl nicht jedes Jahr. Es gibt andere Wochen, die kommen, und dann sind es nicht nur Sonntage. Es gibt manchmal Fußballtage von der High School bis zum College und ähnliches. Aber Tailgating ist seit unserer Jugend ein Teil meiner Familie. In den letzten fünf, sechs, sieben Jahren war das Rauchen eine große Sache, also haben wir eine Menge solcher Sachen genossen.

SD : Was ist Ihr Lieblingsplatz für die Heckklappe? ROMO : Ich würde sagen unser Hinterhof. Ich denke, einfach Leute zu Besuch zu haben und rauszugehen und zu kochen und allen eine gute Zeit zu bereiten. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen und ich weiß, dass sich meine Frau auch darauf freut. ) SD : Glaubst du, dass sie dich und Jim Nantz irgendwann vor einem Spiel ein bisschen auffahren lassen? ROMO : Nun, die einzige Sache ist, dass ich es nicht wirklich mag, auf mein Hemd zu spritzen, also wäre das schwierig. Vor allem die Art, wie ich esse. Ich versuche immer, das Verschütten zu kontrollieren, die Fülle zu kontrollieren, denn sonst werde ich mich einfach auf die Couch legen und sagen: ‚Ich mache es dir später.‘ Aber es ist zu wichtig. Ich glaube, ich muss das Spiel machen. SD : Wenn Sie mit Jim Nantz auf die Heckklappe gehen würden, was würden Sie machen?

ROMO

: Ich würde wahrscheinlich einen der Schnitte machen. Wahrscheinlich ein Rib-Eye. So etwas saftiges und zartes. Mmm, ja, wahrscheinlich würde Jim so etwas gefallen.

SD

: Nun, als Sie Ihren letzten Vertrag mit CBS unterschrieben haben, hat sich die Art und Weise geändert, dass Top- Liniensprecher werden bezahlt. Spürst du einen großen Druck, dem gerecht zu werden? Gibt es ein Konkurrenzgefühl, wenn Sie sehen, dass andere Typen wie Troy Aikman auch bezahlt werden?

ROMO: Oh nein, ich glaube, jeder in der Branche unterstützt sich gegenseitig. Ich meine, für uns ist es immer gut, wenn jemand Geld verdient. Es ist, als würden Spieler denken, dass sie verärgert sein werden, es ist gut, wenn jemand mehr Geld verdient, das allen anderen hilft, und deshalb denke ich, dass es gut verdient ist. Ich denke, es gibt viele talentierte Play-by-Play-Spieler und Analysten da draußen. Troja und Joe [Buck], ich freue mich sehr für sie. Ich denke, das ist wohlverdient und ich denke, das ist eine gute Sache, wissen Sie, für die gesamte Branche.

SD

: Wer sind einige Ihrer Lieblingsansager?

ROMO

: Ja, ich denke, erwachsen zu werden es war offensichtlich wie John Madden, Pat Summerall, Al Michaels. Ich meine, diese Jungs waren Legenden und sind es immer noch, wissen Sie, und dann die offensichtlichen Jungs heute, als ich spielte. Es war eine große Sache, mit einem dieser Typen zu sprechen, Cris Collinsworth, Troy, Sie wissen schon, Joe. Phil [Simms], Jim, wann immer einer dieser Typen hereinkam, war es wie eine große Sache. Sie sind also alle aus einem bestimmten Grund in diesen Positionen. Sie sind wirklich talentiert

SD

: Da Jason Garrett zu NBC geht, machen Sie sich Sorgen, dass Dak Prescott nirgendwo arbeiten kann, wenn er in den Ruhestand geht ?

ROMO

: Das war ein gut, du hast das da gespeichert, das ist ziemlich gut. Ähm, nein, darüber habe ich noch nicht nachgedacht, aber ich denke, das ist ziemlich vertieft in das, was er gerade tut. SD

: Wie denkst du werden die Cowboys dieses Jahr abschneiden?

ROMO

: Ich denke, die Cowboys werden gut abschneiden. Ich denke, dass sie immer noch einen wirklich starken Kader haben. Ich denke, die Familie Jones und Will McClay haben im Laufe der Jahre wirklich gute Entwürfe gemacht. Es hat sie in Position gehalten, um weiterhin auf hohem Niveau zu konkurrieren. Wie alles wird es bis zum Ende des Jahres kommen und Sie werden sehen, wo Sie stehen, und Sie müssen ein paar Spielzüge machen, und wenn Sie das tun, machen Sie weiter. Wenn nicht … aber Sie müssen jetzt die ganze Arbeit reinstecken und fangen in ein paar Wochen an.

SD

: Ich habe gehört, dass Sie vor kurzem mit Golf angefangen haben. Wie läuft das?

ROMO: Es läuft gut. Es hat Spaß gemacht. Nicht in 104- Grad Hitze, die wir in letzter Zeit hatten, aber es hat Spaß gemacht, und wir werden zu einigen anderen Orten in Wisconsin und drüben in Lake Tahoe kommen. Wir hatten also eine tolle Zeit damit.

SD:

Wie würden Sie es vergleichen, über diesem Putt zu stehen Gewinnen Sie zu einigen Ihrer größten Momente in der NFL, was den Druck betrifft.

ROMO

: Nun, jedes Mal, wenn dir etwas wichtig ist, habe ich das Gefühl, dass es dich interessiert, also gibt es Druck, aber wie in der NFL, auf das du dich verlässt deine Übungsgewohnheiten, deine Instinkte und dann, wenn es ums Gewinnen geht, vertraust du voll und ganz auf eine Sache, wie 100 Prozent. Der Schlag, der Puttschlag, was auch immer es ist, Sie müssen zu diesen gehen, ich nenne sie 100 Prozentregel, aber Sie kommen nur an eine Stelle, an der Sie diesen hundert Prozent vertrauen. Ob es reingeht oder nicht, aber du wirst etwas tun, weißt du, kalt. Es wird keine neue Sache sein, die Sie denken, oder eine perfekte kleine Kunst, aber nein, das ist es, was ich vorhabe, und hier ist es. Boom. Und du vertraust ihm und hast das durch jahrelange Wiederholung aufgebaut. Aber gerade das macht Spaß. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn du gegen Ende in diese Positionen gerätst und in Streit gerätst, denke ich, dann macht es Spaß.