isaiah-thomas-ruft-celtics-wegen-knieverletzungsbehandlung-von-robert-williams-aus

Die Boston Celtics werden am Donnerstagabend um ihr Leben kämpfen, wenn sie in Spiel 6 gegen die Golden State Warriors mit 3:2 im NBA-Finale antreten . Der vielleicht wichtigste Spieler in diesem Kampf ist Robert Williams, das lebhafte All-Defense-Center des Teams. Williams hindert Gegner sogar daran, Schüsse auf den Rand zu versuchen, und bekommt oft eine Hand an den Ball, wenn sie sich entscheiden, ihn zu testen. Er kann jeden Lob am anderen Ende des Floors fangen und ist entscheidend im Kampf um Rebounds.

Aber Williams nicht 100 Prozent. Jeder kann es sehen. Er riss sich im März den Meniskus zurück und wurde operiert. Er schaffte es, in der ersten Runde zurückzukehren und war an jedem Seriensieg des Teams beteiligt, aber meistens humpelt er den Boden hoch oder humpelt davon. Williams ist Tag für Tag, wie er es in den letzten zwei Monaten war, und er sprach kürzlich mit Chris Haynes von Yahoo! über die Behandlung, der er sich unterzieht. Haynes erwähnt in dem Artikel, dass das medizinische Personal der Celtics Williams sagte, dass er keine ernsthaften zukünftigen Verletzungen riskiere, wenn er auf einem Knie mit einem Hintern spiele, und es sei alles nur Schmerztherapie.

Jesaja Thomas hatte etwas dazu zu sagen.

Gehört dass vor lol https://t.co/oxOEWdvRyT — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) Juni , 2022

Autsch. Das sollte jeden von den Celtics stechen.

Wenn Sie sich erinnern, hat sich Thomas am Ende seines spektakulären 2022-17 Saison und durchgekämpft die Verletzung für ein paar Runden in den Playoffs, bevor er in den Eastern Conference Finals ausscheidet. Er wurde operiert, zu den Cavaliers verkauft und fiel im Grunde genommen vom Antlitz des Planeten, weil die Verletzung seine Explosivität vollständig beeinträchtigte. Thomas brauchte Jahre, um wieder auf den Platz zu kommen, um so etwas wie reguläre Minuten zu erreichen. Er ist ein ganz anderer Spieler.

Die Celtics haben Thomas aus so ziemlich jedem Blickwinkel schmutzig gemacht. Er trug sie zum besten Rekord im Osten und legte einige brillante Playoff-Leistungen hin. Dann ließen sie ihn fallen, sobald er verletzt war. Karmische Gerechtigkeit kann in Form des Kyrie-Irving-Debakels gesehen werden, das danach stattfand. Boston tat, was sie tun mussten, und Sport ist ein Geschäft und all das, aber es war kalt.

Alle hoffen, dass Williams nicht ein ähnliches Schicksal erleidet.

