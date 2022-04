Startseite/Welt/ Isaiah Wong aus Miami will mehr NULL-Geld, aber der Miami-Milliardär John Ruiz verhandelt nicht neu Isaiah Wong aus Miami will mehr NULL-Geld, aber der Miami-Milliardär John Ruiz verhandelt nicht neu

Isaiah Wong, der im Durchschnitt Punkte für das Miami Hurricanes-Team, das während March Madness zu den Elite Eight aufgestiegen ist, droht, das Transferportal zu betreten, es sei denn, seine NIL-Vergütung wird erhöht. Wong scheint der erste College-Athlet zu sein, der diesen Ansatz verfolgt, der im Grunde die unangenehme Version einer Hold-out- oder Trade-Forderung der NIL-Ära ist. Wongs NIL-Agent Adam Papas informierte ESPN am Donnerstag über die Absichten des Spielers.

„Wenn Isaiah und seine Familie nicht das Gefühl haben, dass die NIL-Zahl ihren Erwartungen entspricht, werden sie es sein morgen das Transferportal betritt, während er seine Berechtigung für den NBA-Entwurf beibehält und den Entwurfsprozess durchläuft. Wie The Dude sagen würde, es ist ein sehr komplizierter Fall. Wong schaut sich den NBA-Draft an, aber wenn er nicht eingezogen wird, wird er wieder College-Basketball spielen. Wenn Miami ihm nicht mehr Geld beschaffen kann, geht er. Jetzt, da die Spieler das Recht haben, alle ihre Optionen zu erkunden, war so etwas unvermeidlich. Die einzige wirkliche Frage ist, wie eine Universität auf eine solche Situation reagieren würde. Wenn dies irgendein Hinweis ist, wird es seltsam sein.

ESPN hat keinen Kommentar von der University of Miami, der Sportabteilung von Miami oder dem Basketballtrainer des Teams erhalten. Sie haben es vom Florida-Milliardär John Ruiz bekommen. Via ESPN:

„Isaiah ist unter Vertrag“, sagte Ruiz in einem Text Nachricht an ESPN. „Er wurde von LifeWallet außergewöhnlich gut behandelt. Wenn er sich so entscheidet, wünsche ich ihm alles Gute, aber ich verhandle NICHT neu! Ich kann den Betrag nicht offenlegen, aber ich kann sagen, dass er sehr fair behandelt wurde.“