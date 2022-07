Startseite/Welt/ Israel Adesanyas nächster Kampf gegen Jared Cannonier wird sein Vermächtnis festigen Israel Adesanyas nächster Kampf gegen Jared Cannonier wird sein Vermächtnis festigen

Israel Adesanya hat eine Schneise durch das Mittelgewicht der UFC geschlagen, seit er in

zum Aufstieg kam. . Er hat in der Klasse noch nicht verloren und einen Rekord von -0 aufgestellt, darunter 6-0 im Mittelgewicht Titelkämpfe. Am Samstag bei UFC 276 trifft er auf Jared Cannonier, der den Titel im Mittelgewicht auf dem Spiel hat. Mit einem Sieg hätte er die Division im Wesentlichen bereinigt und sein Vermächtnis als eines der besten Mittelgewichtler in der MMA-Geschichte gesichert.

Das Jahr -old Adesanya ist derzeit -1, mit seiner einzigen Niederlage kommt durch Entscheidung gegen Jan Blachowicz wann Er sprang im Gewicht auf, um um den Titel im Halbschwergewicht zu kämpfen. Abgesehen von diesem Kampf vom März 2020 war er fast unantastbar. Er gewann den vorläufigen Titel im Mittelgewicht im April 2019 durch die Dominanz von Kevin Gastelum, vereinte den Titel mit einem KO-Sieg über Robert Whittaker im Oktober dieses Jahres und hat nicht zurückgeschaut. Dabei hat er Yoel Romero, Paulo Costa, Marvin Vettori und Whittaker erneut übertroffen.

Kanonier (25 -5) ist derzeit die Nummer 2 im Mittelgewicht der UFC. Der 38-Jährige wird seinen ersten UFC-Titelkampf bestreiten, aber er kann Siege gegen Anderson Silva, Jack, vorweisen Hermansson, Gastelum und Derek Brunson. Er hat fünf seiner letzten sechs Kämpfe gewonnen, wobei die einzige Niederlage durch die Entscheidung gegen Whittaker im Oktober 2020 kam. Sein brutaler Knockout von Brunson im Februar brachte ihm einen Performance of the Night-Bonus und einen Titelkampf ein.

Adesanya ist ein großer Favorit gegenüber Cannonier und wird voraussichtlich zu einer weiteren Titelverteidigung schreiten. Während es im MMA keine sicheren Dinge gibt, fühlt sich jeder Kampf um „The Last Stylebender“ wie eine ausgemachte Sache an.

Ein Sieg über Cannonier und Adesanya würde Siege über vier der fünf besten Kämpfer der Division vorweisen. Darunter zwei Siege über Whittaker (Nr. 1) und Vettori (Nr. 3). Das einzige derzeitige Mitglied der Top 5 wäre Sean Strickland (Nr. 4). Er ist der einzige verbleibende Kampf, der für Adesanya Sinn macht. Strickland befindet sich in einer Siegesserie von sechs Kämpfen und der 25-Jährige hat eine 31-3 Rekord. Er wird dieses Wochenende gegen Alex Pereira kämpfen. Ein Sieg könnte ihn für einen Titelkampf vorbereiten.

Adesanya ist bereits einer der größten Mittelgewichtler aller Zeiten. Ein Sieg über Cannonier könnte ihn als den Größten aller Zeiten mit Silva gleichziehen. Wir werden sehen, was passiert, aber sein Vermächtnis wird bei UFC zweifellos so oder so verändert 276.

