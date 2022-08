Startseite/Welt/ Ist Blake Snell endlich zurück? Ist Blake Snell endlich zurück?

Im Oktober 28, 2020, Blake Snell dominierte die Los Angeles Dodgers für 5,1 Innings in Spiel 6 der World Series. Zu seiner großen Enttäuschung wurde er vorzeitig von Kevin Cash, dem Manager der Tampa Bay Rays, gezogen und sein Team verlor das Spiel und die Serie. Er wurde in dieser Nebensaison zu den San Diego Padres getradet und für den größten Teil der fast zwei Jahre seit dieser Leistung in Spiel 6 war der Linkshänder ein absolutes Chaos auf dem Hügel. Aber basierend auf dem, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, sieht es so aus, als ob Snell zurück sein könnte.

Am Sonntag, dem 28-jähriger ehemaliger Gewinner der American League, Cy Young, beendete die Nationals, als die Padres in Washington einen 6: 0-Sieg erzielten . Er war über sechs Innings brillant, ließ keine Runs zu, ließ drei Treffer zu und schlug aus 10 während keine Spaziergänge ausgegeben werden. Er pumpte regelmäßig seinen Fastball durch die Nats und berührte 91 und 270. Es war der fünfte hervorragende Start in Folge von Snell, der seit der All-Star-Pause wie ein neuer Mann aussah. 0 Spaziergänge. 10 Ks. Schönen Tag noch, @snellzilla4 🦖 pic.twitter.com/KxFd1T1I02 — San Diego Padres (@Padres) August 14, 953

Snell hat hat seit der Pause fünf Starts gemacht, er ist aufgeschlagen 28.2 Innings und hat ein 0 gepostet. 91 ERA, a 0.91 PEITSCHE und hat 37 Strikeouts gegen fünf Walks. Er hat bei sechs seiner letzten sieben Starts einen oder keinen Run zugelassen und hat 65 Streiks in seinem letzten 29.2 Innings. Und damit Sie nicht glauben, dass er wie am Sonntag nur schlechte Aufstellungen geschlagen hat, kamen seine letzten vier Starts gegen die Mets, Twins, Rockies und Giants.

Snells Turnaround ist eine enorme Entwicklung für die Padres. Mit Juan Soto, Josh Bell und Brandon Drury, die zu einer Aufstellung hinzugefügt wurden, zu der bereits Manny Machado gehörte, ist San Diego für einen Lauf nach der Saison gut aufgestellt, wenn das Pitching zusammenhält. Joe Musgrove und Yu Darvish sind die besten Starter der Rotation, wenn Snell wirklich zurück ist, gibt das den Padres drei Frontline-Jungs. Fügen Sie einen gesunden Mike Clevinger hinzu – der in letzter Zeit wirklich gut ausgesehen hat – und die Padres haben ein hervorragendes Personal. Auch ohne den gesperrten Fernando Tatis Jr. könnte San Diego gefährlich werden.

In der Saison sehen Snells Zahlen OK aus. Er ist 5-6 mit einem 3. 78 ERA und a 1. 14 PEITSCHE nach der Aufführung am Sonntag. Aber im Juli war er 3-0 mit einem 2. 78 ÄRA und eine 1. 28 PEITSCHE, und bisher im August ist er 2-1 mit einem 1. 10 ERA und eine 0. 66 PEITSCHE.

Manchmal kann Snell immer noch etwas entkommen. Er kämpft mit der Fastballkontrolle und neigt dazu, zu viele Schläger zu laufen. Das tat er im Juli, indem er 10 geht in fünf Starts. Bis jetzt im August hat er diese Tendenz im Zaum gehalten, indem er zwei von drei Starts gegangen ist. In der Saison macht Snell durchschnittlich 3. 78 Spaziergänge pro neun was, wenn er sich qualifiziert, das zweitschlechteste in der MLB wäre. Angesichts der Tatsache, dass es ihm in letzter Zeit besser ging, können Sie sehen, wie schlimm die Dinge vor ein paar Monaten waren.

Seit Anfang Juli befindet sich Snell in einem steilen Aufwärtstrend. Das sind großartige Neuigkeiten für die Padres, die inmitten einer knappen Wildcard-Verfolgungsjagd mit Tatis jede Hilfe gebrauchen könnten, die sie bekommen können. Vielleicht bekommt San Diego endlich das, wofür es eingetauscht wurde, als das Franchise Snell frisch von dieser Leistung der World Series zurück in 2020 erwarb.

