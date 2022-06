Startseite/Welt/ Ist die PGA Tour wirklich in Schwierigkeiten oder ist LIV nur glänzend? Plus der Busfahrer Mount Rushmore Ist die PGA Tour wirklich in Schwierigkeiten oder ist LIV nur glänzend? Plus der Busfahrer Mount Rushmore

Die Abgänge von der PGA Tour zu LIV Golf, darunter Bryson DeChambeau und Brooks Koepka, setzen sich fort, während die aufstrebende Liga versucht, den ganzen Sonnenschein zu stehlen. Es gibt Kontroversen und Intrigen und es scheint, dass Greg Normans Lieblingsprojekt einige Medien davon überzeugt hat, dass es eine ernsthafte Bedrohung für den Status quo darstellt. Aber wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, welches Unternehmen die besseren langfristigen Aussichten hat, was über LIV würde Sie zu dem Schluss führen, dass es auf sichererem Boden steht als die angeblich schwache PGA Tour? Stephen Douglas von The Big Lead diskutiert dies und enthüllt seinen Mount Rushmore of Bus Drivers, da der Ausdruck in Basketballkreisen allgegenwärtig geworden ist.