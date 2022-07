Startseite/Welt/ Ist es für ESPN verantwortlich, Dan Orlovskys Food Opinions zu senden? Ist es für ESPN verantwortlich, Dan Orlovskys Food Opinions zu senden?

Dan Orlovsky hat sich eine neue Spur geschaffen, indem er Klebeband gegessen hat, also muss vielleicht nicht gesagt werden, dass all seine Meinungen auf Essen basieren sollte mit einem Körnchen Salz eingenommen werden, das übrigens eines von zwei Gewürzen in seiner Realität ist. Und um es ganz klar zu sagen, der gesamte Inhalt ist sowohl liebenswert als auch harmlos. Ich habe so lange gesagt, dass jeder ausräumen und diesen Mann kochen lassen muss, damit er Ihnen später von seinen einzigartigen Perspektiven erzählen kann. Aber jetzt bekomme ich allmählich dieses flaue Gefühl im Magen, dass ESPN tatsächlich Leichtsinn an den Tag legen könnte, indem es diesem Mann eine Plattform für seine nicht essbaren Nuggets bietet.

Sicher, es ist sicherlich unterhaltsam zu hören, wie jemand ernsthaft argumentiert, dass Rotwein – alles Rotwein – in Eiswürfel gebadet werden sollte, aber was nützt das Gesellschaft? Was, wenn die Leute es hören und einige es tatsächlich glauben? Stellen Sie sich vor, wie kaputt Sie sein werden, wenn Ihnen irgendwann in den nächsten fünf Jahren in einem Restaurant gekühlter Rotwein serviert wird. Etwas zu bedenken.

Heute Morgen muss ich mich irgendwie fragen, wie sie hierher gekommen sind. Wie sie dazu kamen, im nationalen Fernsehen eine Aufnahme zu hören, die Ihr College-Mitbewohner teilen würde, und dann ewig bereuen würde. Stellen Sie sich vor, Sie reisen in der Zeit zurück und zeigen den Clip Nick Friedell vor Jahren. Er hätte so viele Fragen.

Meine wirkliche Sorge hier ist, dass Orlovsky nur die am sorgfältigsten geprüften Essensgedanken teilt. Was versteckt er da drin, was zensiert wird? Hat er etwas am Spargel, das dem Kamel das Rückgrat brechen würde? Wird er behaupten, Hüttenkäse sei ein Sandwich?

Vielleicht ist das der lustige Teil. Die Gefahr.

