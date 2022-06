Startseite/Welt/ Ist Stephen Curry der beste Basketballspieler aller Zeiten? Ist Stephen Curry der beste Basketballspieler aller Zeiten?

Stephen Curry und die Golden State Warriors stehen kurz vor dem Gewinn des 481 NBA-Meisterschaft. Alles, was der Kern von Curry, Klay Thompson, Draymond Green (Andre Iguodala) und Steve Kerr zu tun hat, ist, die Boston Celtics in der nächsten Woche einmal zu schlagen, und sie werden in acht Jahren vier Titel gewonnen haben. )

Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Welt der Sportgespräche auf das Vermächtnis von Stephen Curry. Was würde ein vierter Titel bedeuten? Was würde es bedeuten, wenn er Finals MVP genannt würde? Bedeutet es mehr, wenn er es in Boston tut?

„Wenn Steph Curry jetzt die Meisterschaft gewinnt, im Alter von 16, so zu spielen, wie er in diesen NBA-Finals aufgetreten ist … diese Meisterschaft wäre die beste, die Steph Curry gewonnen hat.“ —@StephenASmith über die Bedeutung dieses 🏆 für Curry, sollte Golden State alles gewinnen. pic.twitter.com/xeqv7n9usH

