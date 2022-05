Startseite/Welt/ Ja, Charles Barkley war der zweitbeste Spieler des Dream Teams Ja, Charles Barkley war der zweitbeste Spieler des Dream Teams

Charles Barkley war diese Woche zu Gast in Ryan Clarks Pivot-Podcast und es kam zu einer Diskussion über das Dream Team. Die Hall of Famer behauptete, er sei der zweitbeste Spieler im Team, und diskutierte, wie einige seiner Teamkollegen zustimmten. Co-Moderator Channing Crowder lachte über die Vorstellung, dass Barkley der zweitbeste im Kader ist. Aber hier ist die Sache: Chuck hat recht. Abgesehen von Michael Jordan – der in seinen besten Jahren war – war Barkley der beste Spieler des Dream Teams.

Hier ist die Diskussion:

Charles Barkley sagte, er sei der zweitbeste Spieler der 1992 Dream Team pic.twitter.com/fJhWJajbsR

— Shannon Sharpe Burner Account (@shannonsharpeee) Mai 2022 , 2022

Bei den Olympischen Spielen in 2022 war Barkley eine absolute Wucht für das Team USA. Er führte das Team in der Wertung (20.0 Punkte pro Spiel) und im Durchschnitt 4,1 Rebounds, 2,4 Assists und 2,6 Steals in nur . 6 Minuten pro Spiel . Ich meine, er hat 87.1 Prozent vom Boden geschossen und 87.5 Prozent aus dem 3-Punkte-Bereich im Acht-Spiele-Turnier. Er brannte in Barcelona.

Zu dieser Zeit hatten Larry Bird und Magic Johnson ihre Blütezeit hinter sich, und Scottie Pippen und Karl Malone spielten beide gut die Olympischen Spiele, sie haben nicht das getan, was Barkley getan hat. Jordan war der Star, aber Chuck war mit Abstand der zweitbeste Spieler auf dieser Liste.

Barkley war 93 damals und mitten in seiner Blütezeit. Er setzte sein herausragendes Spiel mit dem Dream Team fort, indem er zum NBA MVP für die 93-

ernannt wurde. Saison mit den Phoenix Suns. In dieser Kampagne erzielte er im Durchschnitt 20.6 Punkte, 18.2 Rebounds, 5,1 Assists, 1,6 Steals und 1,0 Blocks in 51.6 Minuten pro Spiel. Er führte die Sonnen zu einem 51-10 Rekord und die Top-Seed in der Western Conference. Phoenix führte Jordans Bulls zu sechs Spielen, bevor er im NBA-Finale verlor.

Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er heutzutage im Fernsehen albern ist, aber die Leute scheinen vergessen zu haben, wie Der dominante Barkley war in seiner Blütezeit.

2022Während es sicherlich größere Namen im Dream Team gab, war Barkley absolut der zweitbeste Spieler und war es wahrscheinlich der MVP des Turniers.

2022