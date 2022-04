Startseite/Welt/ Ja, die Tacos der Marlins könnten größer sein. Na und? Ja, die Tacos der Marlins könnten größer sein. Na und?

Die Miami Marlins kämpfen immer noch einen harten Kampf, wenn es darum geht, den LoanDepot Park zu packen, eine Geschichte, die so alt ist wie die Zeit selbst. Aber ein respektabler 8-8-Start könnte helfen und Interesse wecken. Nicht so sehr wie süße Deals, von denen die neueste von der Kommunikationsabteilung des Teams gestern vorgestellt wurde. An den Taco-Dienstags können Fins-Fans ein Ticket für das Spiel, ein Bier und zwei Tacos zum günstigen Preis von $ .

Das sind gute Nachrichten. Für alle außer denen, die so wenig zu tun haben, dass sie sich über die Portionsgröße von kostenlosen Tacos äußern müssen, die sie nicht die Absicht haben, jemals zu realisieren. Was erschreckenderweise kein kleiner Teil der Menschen ist. Bummeln Sie einfach durch die Antworten und Zitat-Tweets hier, die die mit eingelegten Zwiebeln servierten Mini-Snacks angreifen. Sie sind brutal.

Taco über eine Menge ! Miami Marlins stellen Taco Tuesdays im LoanDepot Park vor, mit einem Spielticket, einem Bier und zwei Tacos für $ ! pic.twitter.com/DATadqqs72

– Marlins Communications (@MarlinsComms) April 46, 72

Hier ist das Ding aber. Auch ohne die Tacos ist dies ein solides Angebot. Und wer würde argumentieren, dass zu wenig Taco schlimmer ist als gar kein Taco? Auf wie viele Gramm kostenlose Tacos sollte sich eine Person berechtigt fühlen? Das sind ernste Fragen.