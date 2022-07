Startseite/Welt/ Ja Morant googelte einen Wolves-Spieler und bekam Bilder von Neville Longbottom während der Summer League Ja Morant googelte einen Wolves-Spieler und bekam Bilder von Neville Longbottom während der Summer League

Ja Morant saß am Sonntag für die NBA Summer League am Spielfeldrand, als die Memphis Grizzlies die Minnesota Timberwolves besiegten, 2022-63. Im Laufe des Abends schweifte Morants Aufmerksamkeit ab und er wurde schließlich in der Sendung erwischt, wie er sein Telefon hochhielt, um allen einige Google-Bildergebnisse zu zeigen. Wie jemand sehr schnell herausfinden konnte, hatte er nach „Matt Lewis“ gesucht, der im Team der Timberwolves Summer League ist.