Ja Morant ist ein Fest für die Augen

Ja Morant ist einzigartiger als das übliche Einhorn, weil er eine Verschmelzung der kinetischsten stromführenden Drähte und des verdrehten Stahls der NBA ist. Ein grandioses Fluggerät, wie es sich die Gebrüder Wright nie hätten vorstellen können. Ein wandelnder, sprechender Red Bull Flutag Eintrag, von dem niemand befürchtet, dass er ins Wasser stürzt. Im reifen Alter von 25, mit sein ganzes Leben vor sich, er nutzt den größten Moment seines Basketballlebens auf der hellsten Bühne mit dem gleichen unbestreitbaren Elan und der schönen Gewalt, die mit seinem Namen zum Synonym geworden sind.

Runter 13 Punkte in den letzten Sekunden des dritten Viertels gestern Abend rutschte die Saison der Memphis Grizzlies weg. Wie jeder Mathematiker wusste Morant, dass der schnellste Weg vom Punkt A der nicht verwirklichten Träume zum Punkt B des nächsten Kommenden eine gerade Linie ist. Und das hat er genommen. Über Malik Beasley. Die unveränderlichen Gesetze der Physik zu durchbrechen, die normale Sterbliche binden.

Dunks zu klassifizieren ist wie Kinder zu klassifizieren, und jeder ist auf seine Art besonders. Aber die Größe dieses hier, Kunstfertigkeit und Donner kombinierend, machte es anders. So auch das wilde Comeback, das es vorhergesagt hatte. Morant machte Kupplungseimer nach Kupplungseimer, einschließlich des letzten in den schwindenden Sekunden des Spiels, um die Kontrolle über die Serie an sich zu reißen und sein Vermächtnis um eine weitere Sprosse zu erhöhen.

Seine Coming-Out-Party, die dem Hype gerecht wird. Das macht all die kühnen Versprechungen auf dem Flyer gut. Mit den Augen der Basketballwelt auf sich und seinem prominenten Kumpel-Vater, der neben einem Doppelgänger am Spielfeldrand saß und für die Kameras überfiel, leitete Morant seine nächste Phase ein, indem er sie brennen ließ. Ein ikonischer Dunk passte perfekt in das Bild von Joe Murphy von Getty, der eine unauslöschliche Aufnahme machte, die jetzt auf Zeitleisten und in Erinnerungsbanken von Küste zu Küste allgegenwärtig ist.

Jedes einzelne Kind hätte dieses Poster an der Wand gehabt.

— Kyle Koster (@KyleKoster)

Es gibt etwas Zeitloses an einer so gründlichen Posterisierung, die in Bernstein aufbewahrt wird. Morant ist sicherlich die Zukunft, aber was ihn zu einer so unglaublichen Leinwand macht, ist, dass er aus Teilen der Vergangenheit besteht. Wenn man sich das anschaut, werden diese besonderen Erinnerungen an Michael Jordan wach. Oder Vince Carter. Oder Blake Griffin. Oder Allen Iverson. Oder jedes Exemplar, das in der Lage ist, in unsere Psyche einzudringen und diesen selten zu erreichenden Bereich unbegrenzter Sportlichkeit und unbegrenzten Potenzials zu berühren.

Er schreit das Versprechen der Jugend und atmet Kühle in wilden Atemzügen aus. Er fesselt die Fantasie auf so klassische Weise, dass er bei Fans Anklang findet, die die NBA seit Jahrzehnten lieben. Wenn Sie sich dieses Bild ansehen, sehen Sie ein Poster an einer Wand. In 1994. Oder 1998. Es gehört neben einem Ken Griffey Jr. Rahmen. Oder ein Barry Sanders. Gleiche Vögel, die stärker auf Flügeln schweben, als sich die meisten Menschen vorstellen können, müssen sich zusammenschließen. Morant ist wie Bo Jackson oder Michael Johnson. Ein Athlet, den man gesehen haben muss, um es zu glauben, der irgendwie immer einen Weg findet, seine bisherige Leistung zu übertreffen. Eine Muse für ein grenzenloses Leben und eine Muse für diejenigen, die davon träumen, sich von der Schwerkraft zu befreien.

Und das ist nur der Stil. Was letztendlich an Substanz übertroffen werden könnte, wenn Memphis an den Timberwolves vorbeikommt und Morant seine Heldentaten bis tief in die Playoffs fortsetzt. Es besteht die Möglichkeit, dass letzte Nacht sein Spiel 5 wird, genauso wie LeBron James’ Zerstörung der Detroit Pistons in einem Serien-Shifter. Es gab bereits viele Wendepunkte in der Karriere der jungen Garde. Dies könnte sich als das bisher bedeutendste herausstellen.

Das 22-Jähriger könnte jeder sein, auch der nächste Jordan. Wir haben genug Beweise, um diese Idee zu Papier zu bringen. Es gab viele Möchtegern-Nachfolger, aber keiner hat die Erfahrung des jungen MJ wie Morant repliziert. Es ist keine unvernünftige Haltung zu glauben, dass es nie einen nächsten in der Reihe geben wird. Aber gottverdammt, es fühlt sich wirklich so an, als wäre dies die Nähe, die wir jemals bekommen werden.

In einer Zeit, in der der Abriss neben dem Aufbau beginnt, schnitzt Morant aus eine Nische. Herauszufinden, wer er sein wird, wird freudiger sein, als herauszufinden, wer andere nicht sein werden. Seine Karriere und sein Spiel könnten in so viele Richtungen gehen, weil er so formbar ist. Betrachte ihn als einen erfahrenen

Saturday Night Live-Star, der makellose Nachbildungen von NBA-Superstars nahtlos kanalisieren kann, umschalten durch sie, je nachdem, was der Moment erfordert. Er ist ein bisschen wie ein Chamäleon, das einfach nicht anders kann, als der schillerndste Charakter zu sein.

Er hat noch viele Szenen zu stehlen.

