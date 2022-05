Ja Morant tut Dinge, die Sie auf einem Basketballplatz einfach nicht können sollten

Er jukete Andrew Wiggins, um sich zu öffnen und den Inbounds-Pass im Backcourt zu erhalten. An diesem Punkt war er scheinbar an der Seitenlinie gefangen, wo Wiggins sein Foul geben konnte. Nur dass Ja entkommen ist. Schauen Sie, wo Wiggins ist, während Morant nach dem Ball greift. Es würde volle vier Sekunden dauern, bis Wiggins ihn foulen konnte. Andrew Wiggins ist unglaublich athletisch und hat eine Flügelspannweite von 7 Fuß und Morant ließ ihn aussehen wie jemand, der versucht, Barry Sanders anzugreifen.

Dann gibt es den letzten Memphis-Ballbesitz des Spiels. Die Grizzlies hatten den Ball mit . Drei Sekunden verbleibend und der Drei-Punkte-Vorsprung, den Morant ihnen beim vorherigen Ballbesitz verschafft hatte. Die Warriors mussten schnell stehlen und wenn sie das nicht schafften, mussten sie sofort foulen. Wir haben genau dieses Szenario millionenfach in jedem Basketball-Level gesehen. Und Ja hat etwas getan, was wir selten, wenn überhaupt, in einem NBA-Spiel gesehen haben.

Hier ist das Stück, in dem er Jordan Poole aussehen ließ, als hätte er jemanden aus der Menge herausgezogen, um zu versuchen, The zu bewachen Professor bei einer AND1-Veranstaltung. Er ist wie eine Mischung aus Allen Iverson und Kyrie Irving. Der Ball an einer Schnur, während er gleichzeitig an seinen Händen klebt. Start. Stoppen. Diesen Weg. Dass.

Ja Morant hatte 47 Punkte, acht Rebounds und acht Assists in einem riesigen Sieg für die Memphis Grizzlies am Dienstagabend. Als Memphis die Serie mit den Golden State Warriors beendete, sahen wir die Zukunft der NBA. Wir haben alles gesehen, wozu Ja fähig ist, und ehrlich gesagt, einiges davon sollte auf einem Basketballplatz nicht erlaubt sein.

Kein normaler Mensch sollte es sein in der Lage, all diese Dinge auf einem Basketballplatz zu tun. Dann werfen Sie die Tatsache ein, dass er wie Blake Griffin aus der Lob City-Ära in Derrick Rose aus der MVP-Ära eintaucht, und alles, was Sie tun können, ist zu hoffen, dass ein Teamkollege bereit ist, sich an Ihrer Stelle den Highlight-Göttern zu opfern, wenn Ja Morant puttet seine Meinung zu etwas. Es ist einfach nicht fair. Und das macht so viel Spaß.