jack-del-rio-verteidigt-den-tweet-vom-6.-januar-und-bezeichnet-den-aufstand-als-„dust-up“

Möglicherweise gibt es ein paar Spieler unter Del Rios Anleitung, die seine Entscheidung in Frage stellen werden, die Proteste nach dem Tod von George Floyd mit einem tatsächlichen Aufstandsversuch gleichzusetzen, bei dem zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte das Kapitol eingenommen wurde von verärgerten US-Bürgern, angestachelt vom amtierenden Präsidenten. Aber das ist sein Problem, mit dem er fertig werden muss, zusammen mit dem von Ron Rivera.

Oder zumindest war es das. Jetzt ist es das Problem der gesamten Organisation, denn Del Rio hat die Dinge noch ein bisschen schlimmer gemacht, als er heute mit Reportern darüber sprach. Er wich offensichtlich nicht von dem zurück, was er sagte, als er erklärte, dass es in Amerika nur um Meinungsfreiheit gehe, und nannte dann die Unruhen vom 6. Januar eine „Staubwolke“, bei der nichts niedergebrannt sei, sodass er nicht verstehe, warum so eine große Sache ist daraus gemacht werden.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass nichts getan werden kann, um solche Leute davon zu überzeugen, dass sie falsch liegen. Del Rio wird immer denken, dass der 6. Januar nur eine kleine Schlägerei war, auch wenn er daran erinnert wird, dass mindestens sieben Menschen als direkte Folge der Unruhen ums Leben kamen.

2022Aber das ist Washingtons Problem. Del Rios persönliche Überzeugungen über die Schwere eines Angriffs auf die Regierung des Landes werden vermutlich in den Hintergrund treten, es sei denn, er beginnt wieder zu twittern oder seine Spieler regen sich darüber auf, woraufhin Rivera eine Entscheidung treffen muss.