Jacob deGrom gab im letzten Reha-Start zwei Homeruns auf

Jacob deGrom nahm am Mittwoch den Hügel für die Syracuse Mets, was voraussichtlich sein letzter Reha-Start sein sollte, bevor er sich dem erstplatzierten New anschließt York Mets. deGrom hat seit dem 7. Juli 2021 keinen Pitch mehr bei den Majors geworfen. Wenn seine Leistung gegen die Omaha Storm Chasers heute ein Hinweis war, hat er noch einige Probleme zu lösen.

deGrom warf vier Innings, schlug sechs und gab nur zwei Treffer auf. Diese beiden Treffer waren jedoch beide Homeruns. Er ging auch drei Teige.

Ein Paar Omaha Storm Chaser trafen Homeruns von Jacob deGrom im selben Inning! pic.twitter.com/GDdvidZAzS

— Jomboy Media (@JomboyMedia) Juli 27,

Was auch immer der Box-Score sagt, wenn deGrom diesen Auftritt ohne Schmerzen überstanden hat, sollten die Mets begeistert sein. Wenn er New York auf der Strecke etwas geben kann, wird es ein netter kleiner Bonus sein, nachdem sich ihre Pitcher in dieser Saison für die bisher sechstbeste ERA im Baseball zusammengeschlossen haben. Das Hinzufügen eines zweifachen Cy Young-Siegers, der eine All-Star-Saison hatte, bevor er letztes Jahr geschlossen wurde, könnte eine schlechte Nachricht für den Rest der Liga sein. Wir werden sehen.